Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.50 WIB

Arne Slot Tegaskan Belum Siap Melatih Tim Nasional Meski Berpeluang Jadi Pelatih Timnas Belanda

Arne Slot (Bein Sports) - Image

Arne Slot (Bein Sports)

JawaPos.com – Arne Slot menegaskan bahwa dirinya belum siap mengambil alih posisi pelatih tim nasional karena masih ingin terlibat dalam sepak bola klub setiap hari.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Pelatih asal Belanda itu menilai pekerjaan di tim nasional tidak memungkinkan dirinya menjalani rutinitas latihan bersama pemain secara intensif seperti di klub.

Meski demikian, Slot tidak menutup kemungkinan melatih timnas Belanda pada masa mendatang dan menyebut kesempatan tersebut sebagai sebuah kehormatan.

Slot sebelumnya dikaitkan dengan posisi pelatih timnas Belanda yang kosong setelah Ronald Koeman mengundurkan diri menyusul kegagalan Oranje di Piala Dunia.

Mantan pelatih Feyenoord tersebut pernah mencatatkan prestasi dengan membawa Liverpool meraih gelar Premier League pada musim 2024/25 dalam musim pertamanya di kompetisi Inggris.

Namun, setelah menjalani musim kedua yang sulit di Anfield, Slot akhirnya meninggalkan Liverpool pada akhir musim dengan catatan 66 kemenangan dari 113 pertandingan atau rasio kemenangan sebesar 58,4 persen.

Slot menegaskan bahwa menjadi pelatih tim nasional Belanda suatu hari nanti merupakan sesuatu yang sangat ingin dilakukannya, tetapi waktunya belum tepat saat ini. Ia memilih tetap berada di lingkungan sepak bola klub karena ingin merasakan langsung proses latihan dan perkembangan pemain setiap hari.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas bahwa Slot belum berencana beralih ke pekerjaan kepelatihan internasional dalam waktu dekat.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Arne Slot Masuk Daftar Teratas Calon Pelatih Al-Ahli Setelah Tinggalkan Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Arne Slot Masuk Daftar Teratas Calon Pelatih Al-Ahli Setelah Tinggalkan Liverpool

Minggu, 2 Agustus 2026 | 02.43 WIB

Eks Pelatih Liverpool Arne Slot Berpeluang Latih Al Ahli, Bersaing dengan Vitor Pereira - Image
Sepak Bola Dunia

Eks Pelatih Liverpool Arne Slot Berpeluang Latih Al Ahli, Bersaing dengan Vitor Pereira

Jumat, 31 Juli 2026 | 13.20 WIB

Andoni Iraola Beberkan Peran Krusial Staf Kepelatihan Baru Liverpool Jelang Musim 2026/2027 - Image
Sepak Bola Dunia

Andoni Iraola Beberkan Peran Krusial Staf Kepelatihan Baru Liverpool Jelang Musim 2026/2027

Sabtu, 25 Juli 2026 | 19.04 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore