Arne Slot Tegaskan Belum Siap Melatih Tim Nasional Meski Berpeluang Jadi Pelatih Timnas Belanda

JawaPos.com – Arne Slot menegaskan bahwa dirinya belum siap mengambil alih posisi pelatih tim nasional karena masih ingin terlibat dalam sepak bola klub setiap hari.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Pelatih asal Belanda itu menilai pekerjaan di tim nasional tidak memungkinkan dirinya menjalani rutinitas latihan bersama pemain secara intensif seperti di klub.

Meski demikian, Slot tidak menutup kemungkinan melatih timnas Belanda pada masa mendatang dan menyebut kesempatan tersebut sebagai sebuah kehormatan.

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Slot sebelumnya dikaitkan dengan posisi pelatih timnas Belanda yang kosong setelah Ronald Koeman mengundurkan diri menyusul kegagalan Oranje di Piala Dunia.

Mantan pelatih Feyenoord tersebut pernah mencatatkan prestasi dengan membawa Liverpool meraih gelar Premier League pada musim 2024/25 dalam musim pertamanya di kompetisi Inggris.

Namun, setelah menjalani musim kedua yang sulit di Anfield, Slot akhirnya meninggalkan Liverpool pada akhir musim dengan catatan 66 kemenangan dari 113 pertandingan atau rasio kemenangan sebesar 58,4 persen.

Slot menegaskan bahwa menjadi pelatih tim nasional Belanda suatu hari nanti merupakan sesuatu yang sangat ingin dilakukannya, tetapi waktunya belum tepat saat ini. Ia memilih tetap berada di lingkungan sepak bola klub karena ingin merasakan langsung proses latihan dan perkembangan pemain setiap hari.