Gabriel Martinelli Jadi Target Utama Galatasaray, Arsenal Dapat Tawaran Fantastis

Gabriel Martinelli merayakan gol kemenangan Brasil atas Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah masuk sebagai pemain pengganti. (Instagram @gabriel.martinelli)
JawaPos.com - Arsenal mendapat tawaran serius untuk Gabriel Martinelli pada bursa transfer musim panas 2026. Galatasaray disebut telah mengajukan proposal senilai 45 juta euro atau sekitar £38 juta untuk memboyong winger asal Brasil tersebut.
Kabar ini muncul setelah Galatasaray menjadikan Martinelli sebagai salah satu target utama mereka untuk memperkuat lini serang. Klub asal Turki itu sedang mempersiapkan skuad untuk menghadapi musim baru, termasuk persaingan di Liga Champions.
Menurut laporan pakar transfer Florian Plettenberg, tawaran resmi Galatasaray sudah berada di meja Arsenal. Kini, keputusan berada di tangan manajemen The Gunners untuk menentukan apakah proposal tersebut akan diterima atau justru ditolak.
Martinelli sendiri masih menjadi bagian dari skuad Arsenal. Pemain berusia 25 tahun itu telah berada di Emirates Stadium sejak 2019 setelah didatangkan dari klub Brasil, Ituano.
Ketertarikan Galatasaray terhadap Martinelli bukan tanpa alasan. Mereka membutuhkan tambahan tenaga di lini depan untuk meningkatkan kualitas skuad saat tampil di kompetisi Eropa.
Martinelli dianggap memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kecepatan dan kemampuannya bermain di sisi kiri membuatnya bisa menjadi tambahan penting bagi lini serang Galatasaray.
Selain beroperasi sebagai winger kiri, Martinelli juga mampu dimainkan lebih ke tengah. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu nilai tambah bagi pemain yang sudah memiliki pengalaman bermain di Premier League dan Liga Champions.
Galatasaray pun disebut ingin menjadikan Martinelli sebagai bagian dari proyek besar mereka. Klub Istanbul tersebut dalam beberapa musim terakhir memang cukup agresif mendatangkan pemain dengan nama besar.
Sebelumnya, mereka pernah mendatangkan pemain seperti Wilfried Zaha dan Victor Osimhen. Jika transfer Martinelli terealisasi, langkah tersebut kembali menunjukkan ambisi Galatasaray untuk bersaing di level Eropa.
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