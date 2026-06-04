Guillermo Ochoa Ukir Sejarah, Siap Tampil di Piala Dunia Keenam Bersama Timnas Meksiko

ALFREDO ESTRELLA/AFP PEMIMPIN EL TRI: Kiper Meksiko Guillermo Ochoa berpeluang menorehkan Piala Dunia kali kelima di Qatar tahun ini.
JawaPos.com - Guillermo Ochoa kembali mencuri perhatian dunia sepak bola. Kiper veteran Timnas Meksiko itu dipastikan masuk dalam skuad yang akan tampil di Piala Dunia 2026, sekaligus menorehkan catatan bersejarah dalam perjalanan kariernya.
Di usia 40 tahun, Ochoa menjadi salah satu dari sedikit pemain yang mampu tampil dalam enam edisi Piala Dunia secara beruntun.
Kiper kelahiran Guadalajara, Meksiko, tersebut akan bergabung dalam daftar elite bersama Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Luka Modric yang juga berkesempatan mencatat pencapaian serupa.
Perjalanan Ochoa di panggung sepak bola dunia dimulai saat Piala Dunia 2006 di Jerman. Meski saat itu belum menjadi pilihan utama, kehadirannya menjadi awal dari karier panjang bersama El Tri.
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Setelah itu, namanya selalu menghiasi skuad Meksiko pada Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, hingga kini 2026.
Bagi banyak penggemar sepak bola, nama Ochoa identik dengan penampilan gemilang di turnamen terbesar dunia tersebut.
Salah satu momen yang paling dikenang terjadi pada Piala Dunia 2014 ketika ia tampil luar biasa saat menghadapi Brasil.
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Serangkaian penyelamatan penting membuat Meksiko berhasil menahan imbang tuan rumah dan menjadikan Ochoa sorotan media internasional.
Menariknya, karier klub Ochoa kerap berpindah-pindah dan tidak selalu berada di liga elite Eropa. Meski demikian, performanya bersama tim nasional hampir selalu mampu menjawab keraguan.
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