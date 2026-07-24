Italia Optimistis Rekrut Pep Guardiola sebagai Pelatih Baru Meski Terbentur Persoalan Gaji dan Waktu

Pep Guardiola (Bein Sports)
JawaPos.com – Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) menjadikan Pep Guardiola sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi pelatih kepala tim nasional Italia.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (24/7), Diketahui bahwa peluang tersebut bergantung pada tercapainya kesepakatan mengenai nilai kontrak serta keputusan pribadi Guardiola terkait masa depannya setelah meninggalkan Manchester City.
Italia juga harus mampu memenuhi tuntutan finansial agar dapat meyakinkan pelatih asal Spanyol tersebut menerima tawaran.
Salah satu kendala terbesar dalam proses negosiasi adalah besarnya gaji Guardiola di Manchester City yang dilaporkan mencapai EUR 23 juta per musim atau sekitar Rp 437 miliar hingga Rp 456 miliar per musim.
Sementara itu, FIGC disebut hanya mampu menawarkan kontrak senilai lebih dari EUR 10 juta per musim atau sekitar Rp 190 miliar per musim.
Nilai tersebut tetap akan menjadikan Guardiola sebagai salah satu pelatih tim nasional dengan bayaran tertinggi di dunia.
Selain persoalan finansial, Guardiola juga dikabarkan ingin mengambil masa istirahat setelah mengakhiri masa baktinya bersama Manchester City. Keinginan tersebut membuat peluang kesepakatan dalam waktu dekat menjadi semakin sulit untuk diwujudkan.
Meski demikian, Presiden FIGC Giovanni Malagò menegaskan bahwa komunikasi dengan Guardiola akan terus dibuka selama masih terdapat peluang mencapai kesepakatan.
Italia berharap kehadiran Guardiola mampu membawa perubahan besar terhadap identitas permainan Azzurri setelah mengalami penurunan prestasi dalam beberapa edisi Piala Dunia.
Filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan pressing yang menjadi ciri khas Guardiola dinilai sesuai untuk membangun kembali daya saing tim nasional.
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