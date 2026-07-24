Ini Alasan Dude Harlino Kembalikan Uang Rp 5,2 Miliar ke Penyidik Bareskrim di Kasus Penipuan Modus Investasi DSI

Dude Harlino. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Aktor Dude Harlino akhirnya mengungkapkan alasan di balik keputusannya mengembalikan uang sekitar Rp 5,2 miliar kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri dalam kasus dugaan penipuan dengan modus investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI).
Menurut suami Alyssa Soebandono itu, langkah tersebut diambil sebagai bentuk empati dirinya dan juga istri terhadap para korban.
Dana senilai sekitar Rp 5,2 miliar itu sebelumnya diterima Dude Harlino bersama Alyssa Soebandono sebagai bayaran atas pekerjaan mereka dengan kapasitas sebagai brand ambassador PT Dana Syariah Indonesia.
Pasangan selebritas tersebut diketahui menjadi wajah promosi perusahaan DSI terhitung sejak tahun 2022 hingga 2025.
Dude menegaskan, keputusan mengembalikan dana tersebut merupakan inisiatif dirinya secara pribadi setelah mempertimbangkan kondisi para korban yang mengalami kerugian akibat kasus dugaan penipuan dengan modus investasi.
"Saya secara pribadi (memutuskan mengembalikan dana) ini sebagai bagian dari empati kepada para korban," ujar Dude Harlino saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (23/7).
Tak hanya itu, Dude juga menganggap pengembalian dana sebagai konsekuensi dari pekerjaan yang dijalaninya. Ia memilih menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
"Buat saya, ini bagian konsekuensi pekerjaan yang harus saya jalani dan harus saya patuhi, apa pun aturan yang sudah ditetapkan," katanya.
Meski baru direalisasikan sekarang pengembalian dananya, Dude mengungkapkan bahwa rencana pengembalian uang sejatinya sudah lama dibahas bersama kuasa hukumnya, Haris Azhar. Namun, proses teknis untuk menyiapkan pengembalian dana itu membutuhkan waktu.
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