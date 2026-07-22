Usai Tinggalkan Manchester City, Pep Guardiola Didekati Italia untuk Bangun Kembali Azzurri

pep guardiola (x @idextratime)
JawaPos.com – FIGC dilaporkan mulai bergerak mencari sosok yang tepat untuk membangkitkan kembali Timnas Italia.
Dilansir dari The Chosun, Pep Guardiola menjadi target utama setelah posisi pelatih kepala kosong, bahkan jajaran petinggi FIGC disebut telah melakukan pendekatan langsung kepada pelatih asal Spanyol tersebut.
Menurut laporan Sky Sports, Paolo Maldini bersama penasihatnya, Leonardo, melakukan perjalanan ke Barcelona dan menghabiskan waktu selama tiga hari untuk bertemu Guardiola.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya memaparkan proyek besar pembangunan kembali Azzurri sekaligus berupaya meyakinkan Guardiola agar bersedia menangani tim nasional Italia.
Italia tengah menghadapi masa sulit setelah gagal lolos ke tiga edisi Piala Dunia secara beruntun, yakni 2018, 2022, dan 2026.
Meski sempat mengangkat trofi Euro 2020, kegagalan kembali tampil di panggung sepak bola terbesar dunia memicu evaluasi besar-besaran di tubuh federasi.
Situasi itu juga berujung pada mundurnya Gennaro Gattuso pada April lalu setelah gagal membawa Italia melewati babak kualifikasi.
FIGC menunjuk Paolo Maldini sebagai direktur teknik dan menggandeng Leonardo yang berpengalaman di level internasional bersama timnas Brasil serta Paris Saint-Germain.
Langkah pertama mereka adalah mencoba merekrut Guardiola, yang kini berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kerja sama selama satu dekade bersama Manchester City.
Selama menangani The Citizens, Guardiola mempersembahkan 20 trofi dengan persentase kemenangan mencapai 70,8 persen.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya