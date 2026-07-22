Usai Tinggalkan Manchester City, Pep Guardiola Didekati Italia untuk Bangun Kembali Azzurri

JawaPos.com – FIGC dilaporkan mulai bergerak mencari sosok yang tepat untuk membangkitkan kembali Timnas Italia.

Dilansir dari The Chosun, Pep Guardiola menjadi target utama setelah posisi pelatih kepala kosong, bahkan jajaran petinggi FIGC disebut telah melakukan pendekatan langsung kepada pelatih asal Spanyol tersebut.

Menurut laporan Sky Sports, Paolo Maldini bersama penasihatnya, Leonardo, melakukan perjalanan ke Barcelona dan menghabiskan waktu selama tiga hari untuk bertemu Guardiola.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya memaparkan proyek besar pembangunan kembali Azzurri sekaligus berupaya meyakinkan Guardiola agar bersedia menangani tim nasional Italia.

Italia tengah menghadapi masa sulit setelah gagal lolos ke tiga edisi Piala Dunia secara beruntun, yakni 2018, 2022, dan 2026.

Meski sempat mengangkat trofi Euro 2020, kegagalan kembali tampil di panggung sepak bola terbesar dunia memicu evaluasi besar-besaran di tubuh federasi.

Situasi itu juga berujung pada mundurnya Gennaro Gattuso pada April lalu setelah gagal membawa Italia melewati babak kualifikasi.

FIGC menunjuk Paolo Maldini sebagai direktur teknik dan menggandeng Leonardo yang berpengalaman di level internasional bersama timnas Brasil serta Paris Saint-Germain.

Langkah pertama mereka adalah mencoba merekrut Guardiola, yang kini berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kerja sama selama satu dekade bersama Manchester City.