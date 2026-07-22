Anthony Taylor Pensiun, Akhiri Karier Panjang yang Sarat Prestasi dan Kontroversi

JawaPos.com – Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA mengumumkan bahwa Anthony Taylor mengakhiri kariernya sebagai wasit elite.

Dalam pernyataan yang dirilis pada 22 Juli waktu Korea, FA menyebut Taylor menutup perjalanan lebih dari dua dekade di dunia perwasitan setelah memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Portugal dan Spanyol.

Menurut laporan The Chosun, selama lebih dari 20 tahun berkarier, Taylor memimpin 831 pertandingan, termasuk 668 laga di kompetisi profesional Inggris.

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Dalam 16 musim terakhir, ia memimpin 432 pertandingan Premier League serta dipercaya memimpin berbagai final bergengsi di Inggris.

Di level internasional, Taylor juga memimpin laga-laga penting seperti semifinal Liga Champions UEFA 2024, final UEFA Nations League 2021, final Piala Dunia Antarklub FIFA 2022, dan final Liga Europa UEFA 2023.

Sebagai wasit berlisensi FIFA selama 14 tahun, Taylor tampil di dua edisi Piala Dunia (2022 dan 2026), dua Euro (2020 dan 2024), serta dua Piala Dunia Antarklub (2022 dan 2025).

Secara keseluruhan, ia mencatatkan 163 pertandingan internasional, menjadikannya salah satu wasit Inggris paling berpengalaman di era modern.

Taylor mengaku merasa terhormat bisa memimpin pertandingan di level tertinggi sepak bola dunia. Namun, ia juga mengakui bahwa profesi tersebut selalu diiringi tekanan besar dan penilaian tanpa henti.

Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada para asisten wasit, rekan-rekan sesama ofisial pertandingan, komunitas sepak bola, serta keluarga dan sahabat yang terus memberikan dukungan sepanjang kariernya.