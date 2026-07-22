Wasit Inggris Anthony Taylor Resmi Pensiun! Tutup Karir usai Pimpin Laga Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Wasit asal Inggris Anthony Taylor resmi mengumumkan pensiun dari dunia perwasitan setelah menorehkan karir panjang selama 16 musim di Premier League. Dia telah memimpin lebih dari 660 pertandingan profesional.

Pria berusia 47 tahun itu menutup karirnya dengan memimpin laga babak 16 besar Piala Dunia 2026, saat timnas Spanyol mengalahkan Portugal dengan skor 1-0. Sepanjang karirnya, Anthony Taylor tercatat telah memimpin 432 pertandingan di Premier League, serta terlibat dalam dua edisi Piala Dunia dan dua Kejuaraan Eropa.

Anthony Taylor memulai karir sebagai wasit di Football League pada 2006 sebelum menjalani debut di Premier League empat tahun kemudian. Performa konsistennya membuat Taylor cepat dikenal sebagai salah satu wasit terbaik Inggris hingga akhirnya masuk dalam daftar wasit internasional FIFA pada 2013.

Selama bertugas, Taylor dipercaya memimpin sejumlah laga penting, seperti final Piala Liga Inggris 2015, final Piala FA 2017 dan 2020, final UEFA Nations League 2021 antara Prancis dan Spanyol, serta final Liga Europa 2023 yang dimenangkan Sevilla melalui adu penalti atas AS Roma.

Salah satu momen paling menegangkan dalam karirnya terjadi saat gelandang Denmark Christian Eriksen mengalami henti jantung dalam laga Euro 2020 melawan Finlandia. Taylor dengan sigap menghentikan pertandingan dan memberi ruang bagi tim medis untuk melakukan penanganan darurat.

Dalam pernyataan resminya, Taylor mengaku keputusan pensiun diambil setelah mempertimbangkan tekanan besar yang selalu menyertai profesi wasit di level tertinggi.

“Memimpin pertandingan di level elite merupakan sebuah kehormatan besar, tetapi tekanan dan sorotan yang datang juga sangat intens. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mundur dan memulai babak baru dalam karier,” ujar Taylor dikutip dari ESPN.

Taylor juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekannya, termasuk dua asistennya, Gary Beswick dan Adam Nunn, serta seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan karirnya.