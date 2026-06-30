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Rabu, 1 Juli 2026 | 04.37 WIB

4 Kejutan Besar Piala Dunia 2026, Jerman dan Belanda Angkat Koper Lebih Awal Usai Drama Adu Penalti

Timnas Belanda (Instagram @onsoranje) - Image

Timnas Belanda (Instagram @onsoranje)

JawaPos.com – Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan sejumlah kejutan besar setelah dua raksasa sepak bola Eropa, Jerman dan Belanda, gagal melanjutkan perjalanan mereka ke babak 16 besar.

Kedua tim yang memiliki sejarah panjang di turnamen dunia tersebut harus menerima kenyataan tersingkir melalui pertandingan dramatis yang ditentukan oleh adu penalti. Kegagalan tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar dalam fase gugur Piala Dunia kali ini.

Berikut 4 bentuk kejutan besar atas gagalnya tim-tim besar Eropa pada Piala Dunia FIFA 2026, seperti dilansir dari laman Fox Sports pada Selasa (30/6),

1.     Jerman Tersingkir untuk Pertama Kalinya Melalui Adu Penalti di Piala Dunia

Jerman harus mengakhiri langkahnya setelah kalah dari Paraguay melalui adu penalti dengan skor 3-4 setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 hingga babak tambahan.

Kekalahan tersebut menjadi catatan sejarah karena untuk pertama kalinya Jerman mengalami kegagalan dalam adu penalti sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia.

Hasil itu memperpanjang catatan buruk Jerman yang kembali gagal tampil jauh setelah terakhir kali menjadi juara dunia pada 2014.

2.     Paraguay Ciptakan Kejutan dengan Mengalahkan Tim Juara Dunia Empat Kali

Paraguay tampil disiplin dan mampu memberikan perlawanan sengit terhadap Jerman yang lebih diunggulkan sebelum pertandingan berlangsung.

Julio Enciso membawa Paraguay unggul lebih dahulu sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan bagi Jerman pada menit ke-54. Keberhasilan Paraguay menyingkirkan Jerman menjadi salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah mereka di Piala Dunia.

Editor: Hanny Suwindari
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