Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 31 Mei 2026 | 15.00 WIB

Atletico Madrid Tolak Tawaran Awal Barcelona untuk Julian Alvarez, Harga Fantastis Jadi Sorotan Publik

Julian Alvarez (Bein Sports) - Image

Julian Alvarez (Bein Sports)

JawaPos.com – Atletico Madrid dilaporkan menolak tawaran pertama Barcelona untuk mendatangkan Julian Alvarez pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (30/5), Klub asal Catalonia tersebut mengajukan proposal awal senilai sekitar USD 80 juta atau setara Rp1,3 triliun, serta memasukkan Ferran Torres sebagai bagian dari kesepakatan.

Langkah tersebut dilakukan Barcelona guna mengurangi beban finansial sekaligus menarik minat Atletico Madrid.

Namun, Atletico Madrid disebut langsung memberikan respons tegas terhadap tawaran tersebut. Klub berjuluk Los Rojiblancos itu tidak bersedia menerima pemain sebagai bagian dari proses transfer Julian Alvarez.

Atletico juga menegaskan tidak akan membuka negosiasi di bawah nilai yang telah ditentukan secara internal.

Atletico Madrid dilaporkan mematok harga Julian Alvarez sebesar hampir USD 175 juta atau sekitar Rp2,8 triliun. Nilai tersebut dianggap sebagai angka yang sesuai dengan kualitas pemain serta kondisi pasar transfer saat ini.

Pihak klub juga diyakini tetap berpegang pada klausul pelepasan sang penyerang yang bernilai lebih tinggi.

Di tengah situasi tersebut, keinginan Julian Alvarez disebut dapat memengaruhi arah negosiasi transfer. Penyerang asal Argentina itu dikabarkan telah menyampaikan niatnya untuk meninggalkan Atletico Madrid pada musim panas ini.

Barcelona juga disebut menjadi tujuan utama sang pemain setelah adanya laporan kesepakatan personal antara kedua pihak.

Meski demikian, Atletico Madrid tampak tidak menunjukkan tanda-tanda melunak dalam proses negosiasi. Klub tersebut memilih mempertahankan posisi tawar yang kuat demi memaksa Barcelona mendekati angka yang mereka minta. Sikap tegas ini menunjukkan bahwa Atletico tidak ingin kehilangan Julian Alvarez dengan harga rendah.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
La Liga Panas! Atletico Madrid Sentil Barcelona Soal Rumor Transfer Julian Alvarez - Image
Sepak Bola Dunia

La Liga Panas! Atletico Madrid Sentil Barcelona Soal Rumor Transfer Julian Alvarez

Minggu, 31 Mei 2026 | 12.47 WIB

Barcelona Siap Pecahkan Rekor! Segini Tawaran Perdana Blaugrana untuk Julian Alvarez! - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona Siap Pecahkan Rekor! Segini Tawaran Perdana Blaugrana untuk Julian Alvarez!

Jumat, 29 Mei 2026 | 00.27 WIB

Julian Alvarez Tolak Kontrak Baru Atletico Madrid, Barcelona Jadi Tujuan Utama Musim Depan - Image
Sepak Bola Dunia

Julian Alvarez Tolak Kontrak Baru Atletico Madrid, Barcelona Jadi Tujuan Utama Musim Depan

Kamis, 28 Mei 2026 | 17.48 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

3

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

4

11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya

5

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

6

Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung

7

Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas

8

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares

9

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore