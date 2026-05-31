Atletico Madrid Tolak Tawaran Awal Barcelona untuk Julian Alvarez, Harga Fantastis Jadi Sorotan Publik

JawaPos.com – Atletico Madrid dilaporkan menolak tawaran pertama Barcelona untuk mendatangkan Julian Alvarez pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (30/5), Klub asal Catalonia tersebut mengajukan proposal awal senilai sekitar USD 80 juta atau setara Rp1,3 triliun, serta memasukkan Ferran Torres sebagai bagian dari kesepakatan.

Langkah tersebut dilakukan Barcelona guna mengurangi beban finansial sekaligus menarik minat Atletico Madrid.

Namun, Atletico Madrid disebut langsung memberikan respons tegas terhadap tawaran tersebut. Klub berjuluk Los Rojiblancos itu tidak bersedia menerima pemain sebagai bagian dari proses transfer Julian Alvarez.

Atletico juga menegaskan tidak akan membuka negosiasi di bawah nilai yang telah ditentukan secara internal.

Atletico Madrid dilaporkan mematok harga Julian Alvarez sebesar hampir USD 175 juta atau sekitar Rp2,8 triliun. Nilai tersebut dianggap sebagai angka yang sesuai dengan kualitas pemain serta kondisi pasar transfer saat ini.

Pihak klub juga diyakini tetap berpegang pada klausul pelepasan sang penyerang yang bernilai lebih tinggi.

Di tengah situasi tersebut, keinginan Julian Alvarez disebut dapat memengaruhi arah negosiasi transfer. Penyerang asal Argentina itu dikabarkan telah menyampaikan niatnya untuk meninggalkan Atletico Madrid pada musim panas ini.

Barcelona juga disebut menjadi tujuan utama sang pemain setelah adanya laporan kesepakatan personal antara kedua pihak.