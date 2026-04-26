Atlético Madrid Bidik Bernardo Silva Untuk Tingkatkan Daya Saing Tim Musim Depan

Bernardo Silva (Bein Sports)
JawaPos.com – Atlético Madrid dikabarkan mengincar Bernardo Silva sebagai salah satu target utama pada bursa transfer mendatang.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (22/5), Klub asal Spanyol tersebut ingin memperkuat skuad demi meningkatkan daya saing pada musim depan. Nama Bernardo Silva pun mulai menjadi perhatian serius manajemen klub untuk menambah kualitas tim.
Ketertarikan Atlético Madrid terhadap Bernardo Silva muncul di tengah ketidakpastian masa depan sang pemain bersama Manchester City.
Situasi di klub Inggris itu disebut berpotensi berubah apabila Pep Guardiola memutuskan meninggalkan kursi kepelatihan.
Kondisi tersebut dinilai dapat membuka peluang bagi Atlético untuk mendatangkan gelandang asal Portugal tersebut.
Pelatih Atlético Madrid, Diego Simeone, dikabarkan menilai Bernardo Silva sebagai pemain yang cocok dengan gaya permainan timnya. Keserbagunaan, kreativitas, dan pengalaman di pertandingan besar menjadi alasan utama ketertarikan tersebut.
Selain itu, kemampuan Bernardo bermain di berbagai posisi dinilai dapat menambah fleksibilitas taktik tim.
Manajemen Atlético disebut ingin menghadirkan pemain berpengalaman yang mampu membantu tim kembali bersaing dalam perebutan gelar besar.
Bernardo Silva dianggap memiliki kualitas yang diperlukan untuk meningkatkan kekuatan tim, baik di kompetisi domestik maupun Eropa.
Pengalaman meraih berbagai trofi bersama Manchester City juga menjadi nilai tambah bagi pemain berusia 31 tahun itu.
