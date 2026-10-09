Garuda Calling! Daftar 23 Pemain Timnas Putri Indonesia di FIFA Matchday Oktober

JawaPos.com - PSSI telah merilis daftar 23 pemain Timnas Putri Indonesia yang akan menjalani agenda FIFA Matchday periode Oktober 2026. Dalam periode ini, skuad Garuda Pertiwi akan melawan Armenia dan Yordania.

Timnas Putri Indonesia akan menghadapi Armenia lebih dulu pada Sabtu (10/10), kemudian melawan tuan rumah Yordania pada Selasa (13/10). Seluruh pertandingan digelar terpusat di Amman, Yordania.

Dalam daftar pemain yang dibawa, terdapat perubahan jika dibanding saat menjuarai Piala AFF 2026. Seperti pada posisi penjaga gawang, kali ini Shesilia Putri dipanggil menggantikan Alleana Ayu. Dua kiper lainnya tetap, yakni Edelweiz Auradiva dan Laita Roati.

Kemudian di lini belakang, tidak ada nama Emily Nahon. Nama-nama yang dipanggil adalah Gea Yumanda, Nabila Divany, Oktavia Riski, Remini Rumbewas, Sharia Ika Putri, dan Pauline van der Pol.

Kemudian di lini tengah, Timnas Putri Indonesia diperkuat nama-nama andalan. Seperti Viny Silfianus, Felicia de Zeeuw, Isa Warps, Sheva Imut, hingga Helsya Maeisyaroh.

Dua pemain naturalisasi yang berposisi gelandang harus absen, yakni Katarina Stalin dan Sydney Hopper. Padahal, keduanya menjadi bagian dari skuad Timnas Putri Indonesia di Piala AFF 2026.

Pada lini depan, Timnas Putri Indonesia memanggil para penggedor andal. Yakni Claudia Scheunemann, Ajeng Sri Handayani, Marsela Awi, dan Estella Loupatty.

Timnas Putri Indonesia diharapkan dapat meraih hasil positif dalam dua pertandingan uji coba internasional tersebut. Pasalnya, hasil kemenangan akan mengatrol posisi Garuda Pertiwi pada tabel ranking FIFA.