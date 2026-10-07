Daftar 23 Pemain Timnas Putri Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027

Ilustrasi timnas Putri Indonesia. (PSSI)
JawaPos.com - Timnas Putri Indonesia U-17 telah memulai perjuangan di babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.
Babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 telah berlangsung sejak 3 hingga 12 Oktober 2026.
Timnas Putri Indonesia U-17 tergabung dalam Grup B bersama Bahrain, Arab Saudi, dan Singapura.
Singapura menjadi tuan rumah Grup B babak Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2027.
Skuad Garuda Pertiwi pun telah memulai perjuangannya dengan menghadapi Bahrain di Bishan Stadium Singapura, Senin (5/10).
Timnas Putri Indonesia U-17 meraih kemenangan meyakinkan 2-0 dalam laga tersebut.
Baca Juga:Cristiano Ronaldo Batal Pensiun dari Timnas Portugal, Minta Maaf soal Aksi Tinggalkan Skuad
Meski telah memainkan satu pertandingan, mungkin banyak publik Tanah Air yang belum mengetahui komposisi pemain Timnas Putri Indonesia U-17.
Pelatih Satoru Mochizuki membawa 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda Pertiwi dalam ajang tersebut.
Mochizuki membawa tiga penjaga gawang, yakni Elbian Defiankan Aryastya, Alliya Khoirun Nissa, dan Alleana Ayu Arumy.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022