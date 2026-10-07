Daftar 23 Pemain Timnas Putri Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027

JawaPos.com - Timnas Putri Indonesia U-17 telah memulai perjuangan di babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.

Babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 telah berlangsung sejak 3 hingga 12 Oktober 2026.

Timnas Putri Indonesia U-17 tergabung dalam Grup B bersama Bahrain, Arab Saudi, dan Singapura.

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Singapura menjadi tuan rumah Grup B babak Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2027.

Skuad Garuda Pertiwi pun telah memulai perjuangannya dengan menghadapi Bahrain di Bishan Stadium Singapura, Senin (5/10).

Timnas Putri Indonesia U-17 meraih kemenangan meyakinkan 2-0 dalam laga tersebut.

Meski telah memainkan satu pertandingan, mungkin banyak publik Tanah Air yang belum mengetahui komposisi pemain Timnas Putri Indonesia U-17.

Pelatih Satoru Mochizuki membawa 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda Pertiwi dalam ajang tersebut.