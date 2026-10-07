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Andika Rachmansyah
Rabu, 7 Oktober 2026 | 16.58 WIB

Daftar 23 Pemain Timnas Putri Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027

Ilustrasi timnas Putri Indonesia. (PSSI) - Image

Ilustrasi timnas Putri Indonesia. (PSSI)

JawaPos.com - Timnas Putri Indonesia U-17 telah memulai perjuangan di babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. 

Babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 telah berlangsung sejak 3 hingga 12 Oktober 2026. 

Timnas Putri Indonesia U-17 tergabung dalam Grup B bersama Bahrain, Arab Saudi, dan Singapura.

Singapura menjadi tuan rumah Grup B babak Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2027. 

Skuad Garuda Pertiwi pun telah memulai perjuangannya dengan menghadapi Bahrain di Bishan Stadium Singapura, Senin (5/10).

Timnas Putri Indonesia U-17 meraih kemenangan meyakinkan 2-0 dalam laga tersebut. 

Meski telah memainkan satu pertandingan, mungkin banyak publik Tanah Air yang belum mengetahui komposisi pemain Timnas Putri Indonesia U-17.

Pelatih Satoru Mochizuki membawa 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda Pertiwi dalam ajang tersebut. 

Mochizuki membawa tiga penjaga gawang, yakni Elbian Defiankan Aryastya, Alliya Khoirun Nissa, dan Alleana Ayu Arumy.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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