De Red FC Siap Hadapi PSM dan Persipura di League Cup 2026/27, Aji Santoso Bicara Target

Pelatih De Red FC, Aji Santoso. (Istimewa)
JawaPos.com - De Red FC mendapat kesempatan menarik setelah promosi ke Pegadaian Championship 2026/27.
Tim berjuluk Red Thunder itu langsung ambil bagian dalam League Cup 2026/27, kompetisi baru yang mulai digelar pada musim ini.
Berdasarkan hasil drawing, De Red FC tergabung di Grup K Zona Timur 2.
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Mereka akan bersaing dengan dua klub yang punya pengalaman panjang di sepak bola Indonesia, yakni PSM Makassar dan Persipura Jayapura.
Sebagai tim yang baru promosi, De Red FC tidak memasang target muluk-muluk.
Mereka memilih fokus memberikan kemampuan terbaik dalam setiap pertandingan dan memanfaatkan setiap peluang yang datang.
Pelatih De Red FC, Aji Santoso, menyadari persaingan di League Cup 2026/27 akan menjadi tantangan tersendiri.
Menurutnya, klub-klub BRI Super League 2026/27 memang memiliki peluang besar untuk melangkah jauh, termasuk menjadi juara.
Namun, Aji mengingatkan bahwa sepak bola tidak selalu berjalan sesuai prediksi. Karena itu, peluang kejutan tetap terbuka bagi tim mana pun.
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Jawa Pos
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