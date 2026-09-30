Mochamad Supriadi Makin Tajam, Super Supri Ingin Terus Cetak Gol Bersama De Red FC

Mochamad Supriadi mencetak gol tunggal untuk kemenangan 1-0 De Red FC atas Persiba Balikpapan. (Istimewa)
JawaPos.com - Mochamad Supriadi menjadi sosok penting di balik kemenangan 1-0 De Red FC atas Persiba Balikpapan di Pegadaian Championship 2026/27.
Pemain berusia 24 tahun itu mencetak gol tunggal melalui aksi individu pada menit ke-40.
Berawal dari akselerasi di lini depan, super Supri kemudian melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti.
Bola meluncur deras dan menghujam gawang Persiba Balikpapan.
Gol tersebut sekaligus memastikan tiga poin pertama bagi De Red FC pada musim ini.
Penampilan apik Supriadi juga membuatnya dinobatkan sebagai Player of the Match.
Bagi Supriadi, gol tersebut terasa semakin spesial karena menjadi gol keduanya dalam tiga pertandingan bersama Red Thunder.
Sebelumnya, mantan pemain Persik Kediri itu juga telah mencatatkan namanya di papan skor.
"Senang bisa membantu tim untuk meraih kemenangan," ujar Supriadi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022