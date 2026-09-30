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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 1 Oktober 2026 | 03.57 WIB

Mochamad Supriadi Makin Tajam, Super Supri Ingin Terus Cetak Gol Bersama De Red FC

Mochamad Supriadi mencetak gol tunggal untuk kemenangan 1-0 De Red FC atas Persiba Balikpapan. (Istimewa) - Image

Mochamad Supriadi mencetak gol tunggal untuk kemenangan 1-0 De Red FC atas Persiba Balikpapan. (Istimewa)

JawaPos.com - Mochamad Supriadi menjadi sosok penting di balik kemenangan 1-0 De Red FC atas Persiba Balikpapan di Pegadaian Championship 2026/27.

Pemain berusia 24 tahun itu mencetak gol tunggal melalui aksi individu pada menit ke-40.

Berawal dari akselerasi di lini depan, super Supri kemudian melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti.

Bola meluncur deras dan menghujam gawang Persiba Balikpapan.

Gol tersebut sekaligus memastikan tiga poin pertama bagi De Red FC pada musim ini.

Penampilan apik Supriadi juga membuatnya dinobatkan sebagai Player of the Match.

Bagi Supriadi, gol tersebut terasa semakin spesial karena menjadi gol keduanya dalam tiga pertandingan bersama Red Thunder.

Sebelumnya, mantan pemain Persik Kediri itu juga telah mencatatkan namanya di papan skor.

"Senang bisa membantu tim untuk meraih kemenangan," ujar Supriadi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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