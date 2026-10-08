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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 8 Oktober 2026 | 22.47 WIB

Drawing League Cup: Kendal Tornado Hadapi Persebaya dan PSBS Biak, Ini Respon Stefan Keeltjes

Kendal Tornado FC satu grup dengan Persebaya dan PSBS Biak di League Cup 2026. (Dok. Kendal Tornado) - Image

Kendal Tornado FC satu grup dengan Persebaya dan PSBS Biak di League Cup 2026. (Dok. Kendal Tornado)

JawaPos.com – Kendal Tornado FC mendapatkan lawan yang cukup menantang pada League Cup 2026. Hasil drawing yang berlangsung di Jakarta, Rabu (7/10/2026), menempatkan Laskar Badai Pantura di Grup G Zona Timur 1 bersama Persebaya Surabaya dan PSBS Biak.

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, menyambut hasil undian tersebut dengan antusias. Menurutnya, siapa pun lawan yang dihadapi tetap harus dipersiapkan dengan serius oleh timnya.

“Dari kami mau bertemu siapapun akan siapkan dengan baik. Jadi kami akan berusaha menampilkan yang terbaik di League Cup nanti,” kata Stefan setelah memimpin latihan di Charlie Training Center, Boja, Kabupaten Kendal, Rabu (7/10/2026), dikutip dari keterangan resmi tim.

Kendal Tornado FC Termotivasi Hadapi Persebaya

Pertemuan dengan Persebaya menjadi salah satu laga yang paling menarik perhatian.

Selain dikenal sebagai salah satu klub besar Indonesia, Persebaya juga memiliki materi pemain berkualitas dan ditangani pelatih Bernardo Tavarez.

Stefan menilai duel tersebut justru bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain Kendal Tornado FC.

Apalagi, dirinya memiliki pengalaman pernah memperkuat Persebaya ketika masih aktif sebagai pemain.

“Tentu bertemu mereka jadi motivasi kami dan pemain untuk memberikan yang terbaik di lapangan nanti,” ujarnya.

Stefan Keeltjes Siapkan Rotasi Pemain

Di tengah jadwal kompetisi yang semakin padat, rotasi pemain juga menjadi perhatian Stefan. 

Ia memastikan seluruh pemain yang sudah dikontrak Kendal Tornado FC memiliki kesempatan untuk tampil. Menurutnya, para pemain tidak direkrut hanya untuk menjadi pelengkap dalam latihan.

Editor: Hendra
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Sumber: Kendal Tornado FC
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