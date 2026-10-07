Adzib Al Hakim Pulih dari Cedera, Persipura Jayapura Punya Opsi Kiper Lebih Banyak

JawaPos.com - Persipura Jayapura mendapat kabar positif terkait kondisi penjaga gawang andalannya, Adzib Al Hakim Arsyad.

Kiper berusia 27 tahun itu sudah kembali mengikuti sesi latihan setelah sebelumnya harus menepi akibat cedera.

Hakim mengalami cedera ketika Persipura Jayapura menghadapi PS Barito Putera pada pekan perdana Pegadaian Championship 2026/27.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Banjarmasin, Sabtu (12/9) lalu, Persipura harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-3.

Cedera tersebut membuat Hakim harus absen dalam tiga pertandingan berikutnya.

Persipura kemudian mempercayakan posisi di bawah mistar kepada Rendy Oscario Sroyer.

Mantan kiper Madura United tersebut tampil dalam tiga laga terakhir Mutiara Hitam saat menghadapi Kendal Tornado FC, Persis Solo, dan De Red FC.

Kini, Persipura kembali memiliki opsi tambahan di sektor penjaga gawang.