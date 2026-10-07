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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 8 Oktober 2026 | 04.45 WIB

Adzib Al Hakim Pulih dari Cedera, Persipura Jayapura Punya Opsi Kiper Lebih Banyak

Persipura Jayapura memburu kemenangan pertama saat menjamu Kendal Tornado FC di Stadion Delta Sidoarjo. Mutiara Hitam harus bangkit setelah kalah 2-3 dari Barito Putera pada laga pembuka. (Dok. iLeague) - Image

Persipura Jayapura memburu kemenangan pertama saat menjamu Kendal Tornado FC di Stadion Delta Sidoarjo. Mutiara Hitam harus bangkit setelah kalah 2-3 dari Barito Putera pada laga pembuka. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - Persipura Jayapura mendapat kabar positif terkait kondisi penjaga gawang andalannya, Adzib Al Hakim Arsyad.

Kiper berusia 27 tahun itu sudah kembali mengikuti sesi latihan setelah sebelumnya harus menepi akibat cedera.

Hakim mengalami cedera ketika Persipura Jayapura menghadapi PS Barito Putera pada pekan perdana Pegadaian Championship 2026/27.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Banjarmasin, Sabtu (12/9) lalu, Persipura harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-3.

Cedera tersebut membuat Hakim harus absen dalam tiga pertandingan berikutnya.

Persipura kemudian mempercayakan posisi di bawah mistar kepada Rendy Oscario Sroyer.

Mantan kiper Madura United tersebut tampil dalam tiga laga terakhir Mutiara Hitam saat menghadapi Kendal Tornado FC, Persis Solo, dan De Red FC.

Kini, Persipura kembali memiliki opsi tambahan di sektor penjaga gawang.

Asisten Pelatih Persipura Jayapura, Izaac Johanis Wanggai, menyebut kondisi Hakim terus menunjukkan perkembangan positif setelah kembali menjalani latihan bersama tim.

Editor: Banu Adikara
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