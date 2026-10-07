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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 16.28 WIB

Tiga Clean Sheet Beruntun, PSMS Medan Siap Hadapi PSPS Pekanbaru

PSMS Medan bawa modal positif, hadapi PSPS Pekanbaru di pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa) - Image

PSMS Medan bawa modal positif, hadapi PSPS Pekanbaru di pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - PSMS Medan membawa modal positif jelang bertandang ke markas PSPS Pekanbaru pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Minggu (11/10).

Tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa cukup konsisten pada empat pertandingan awal.

Salah satu modal yang dibawa PSMS adalah catatan apik ketika bermain di kandang.

PSMS sudah dua kali tampil di Stadion Utama Sumatera Utara.

Hasilnya, mereka mampu meraih kemenangan telak dalam kedua pertandingan tersebut.

Persiku Kudus menjadi korban pertama dengan kekalahan 0-6.

Setelah itu, PSMS kembali tampil dominan dan mengalahkan Persikad Depok dengan skor 4-0.

Tidak hanya produktif, PSMS juga memiliki pertahanan yang cukup solid.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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