Timnas Indonesia U-17 Punya Misi Besar di Kualifikasi Piala Asia 2027, Ini Jadwal Lengkapnya

Timnas Indonesia U-17. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U17 memiliki kesempatan untuk mencatat sejarah baru sepak bola Indonesia pada 2027.
Skuad Garuda Muda akan berjuang di babak Kualifikasi Piala Asia U17 2027 yang berlangsung di Myanmar pada November mendatang.
Jika mampu melewati fase kualifikasi, Indonesia berpeluang mengirim tiga kelompok tim nasional sekaligus ke putaran final Piala Asia pada tahun yang sama. Timnas senior dan Timnas U20 lebih dulu memastikan tempat di ajang Asia tersebut.
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Kini, giliran Timnas U17 yang harus berusaha menyusul. Skuad asuhan David Nascimento tergabung di Grup A bersama tuan rumah Myanmar, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja.
Babak kualifikasi Grup A akan berlangsung pada 8 hingga 20 November 2026 di Myanmar. Hanya tim yang finis sebagai juara grup yang berhak mendapatkan tiket menuju putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.
Indonesia akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Filipina pada 11 November. Tiga hari berselang, Garuda Muda dijadwalkan bertemu Kamboja.
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Laga ketiga akan mempertemukan Indonesia dengan Afghanistan pada 17 November. Setelah itu, pertandingan terakhir sekaligus salah satu laga yang berpotensi menentukan akan mempertemukan Indonesia dengan Myanmar pada 20 November.
Persiapan Timnas U17 juga sudah berjalan cukup serius. PSSI mempercayakan tim ini kepada pelatih asal Belanda, David Nascimento. Ia mendapat tugas membangun skuad yang mampu bersaing di level Asia setelah kegagalan generasi sebelumnya.
Dalam persiapannya, Timnas U17 sudah memainkan empat pertandingan uji coba. Hasilnya cukup beragam, tetapi memberikan gambaran mengenai perkembangan tim.
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