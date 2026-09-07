Adam Alis Buktikan Persib Jago Remontada, PSM Jadi Korbannya

JawaPos.com - Persib Bandung sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, tetapi mampu membalikkan keadaan dan menang 3-1. Adam Alis ikut berperan dalam comeback tersebut.

Persib Bandung membuktikan mental remontada saat menghadapi PSM Makassar pada pekan perdana Super League 2026/2027. Sempat tertinggal sejak menit ketujuh, Maung Bandung bangkit dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (6/9).

PSM Makassar lebih dulu mengejutkan tuan rumah melalui gol Kodai Tanaka. Gol tersebut membuat Persib tertinggal hingga babak pertama berakhir.

Persib kemudian menunjukkan reaksi berbeda selepas turun minum. Tiga gol berhasil dilesakkan melalui Patricio Matricardi, Balsa Sekulic, dan Uilliam Barros untuk membalikkan keadaan.

Keberhasilan tersebut membuat Adam Alis ikut merayakan comeback Persib. Gelandang 32 tahun itu bahkan menyinggung mental remontada yang menurutnya sudah menjadi kekuatan tim.

"Di mana ada remontada di situ ada point tiga," tulis Adam Alis di Instagram.

Adam Alis sendiri tidak tampil sejak menit pertama. Ia baru masuk pada menit ke-40 untuk menggantikan Marc Klok.

Meski bermain kurang lebih satu babak, Adam Alis memberikan kontribusi penting di lini tengah. Berdasarkan statistik dari laman I League, ia mencatatkan satu blok, satu clearance, empat intersep, dan satu tekel.

Tidak hanya membantu Persib dalam bertahan, Adam Alis juga berkontribusi dalam proses serangan. Pemain bernomor punggung 18 tersebut memberikan assist untuk gol Balsa Sekulic.