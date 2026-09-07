Piala Soeratin U-17 Bergulir, 19 Tim Berebut Tiket Lahirkan Talenta Muda

Piala Soeratin U-17 NTB resmi bergulir di GOR 17 Desember. Sebanyak 19 tim bersaing untuk menunjukkan talenta terbaik. (Dok. Lombok Post)
JawaPos.com – Pembinaan usia muda terus digenjot Asprov PSSI NTB. Setelah sukses menuntaskan kelompok umur U-13 dan U-15, kini turnamen sepak bola bergengsi Piala Soeratin U-17 NTB resmi digulirkan untuk menyaring bakat-bakat emas dari berbagai daerah.
Gelaran Piala Soeratin U-17 NTB yang dipusatkan di GOR 17 Desember ini diikuti oleh 19 tim. Seluruh kontestan tersebut terbagi ke dalam empat grup.
Grup A dihuni Perslobar, PS Selaparang Raya, Bomber FC, Persidom, dan PS Daygun. Sementara Grup B diisi Perslotim, PS Fatahillah 354, Panser FC, Redwood, serta Bintang Ampenan FC.
Adapun persaingan di Grup C Piala Soeratin U-17 NTB tak kalah panas karena dihuni PS Mataram, Mandalika FC, PSLT, Galaxy FC, dan PS Bima Sakti. Sedangkan Grup D diisi empat tim kuat, yakni Persisum, PS Bintang Kejora, Anzala FC, dan INFA Mataram.
Plt Sekretaris Asprov PSSI NTB Prietia Eko Wardoyo menjelaskan bahwa laga Piala Soeratin U-17 NTB telah bergulir sejak Kamis (3/9). Pada hari pertama, Perslobar menang telak 5-1 atas Selaparang Raya, Bomber FC mengandaskan Persidom 2-0, Perslotim imbang 1-1 lawan PS Fatahillah 354, dan Panser FC membungkam Redwood 2-0.
Persaingan berlanjut pada Jumat (4/9). PS Mataram sukses membantai Mandalika FC 3-0, PSLT menang tipis 3-2 atas Galaxy FC, dan Persisum memetik poin penuh usai mengalahkan Bintang Kejora 1-0.
Lalu pada Sabtu (5/9), INFA Mataram melibas Anzala FC 4-1, PS Daygun menahan Perslobar 1-1, Bomber FC membantai Selaparang Raya 5-1, serta Bintang Ampenan imbang 1-1 kontra Perslotim.
Eko menegaskan, konsistensi Asprov PSSI NTB dalam memutar agenda Piala Soeratin bertujuan untuk menjaga rantai pembinaan pesepak bola muda secara berjenjang. Melalui ajang bergengsi Piala Soeratin U-17 NTB ini, diharapkan muncul talenta-talenta lokal berbakat yang kelak mampu mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
“Piala Soeratin ini adalah wadah bagi pemain muda untuk mengasah mental, jam terbang, dan kemampuan taktik di lapangan. Asprov PSSI NTB berkomitmen penuh menyediakan kompetisi yang berkualitas agar pembinaan atlet muda di NTB terus terarah dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Puj/r8)
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Jawa Pos
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