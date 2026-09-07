Piala Soeratin U-17 Bergulir, 19 Tim Berebut Tiket Lahirkan Talenta Muda

JawaPos.com – Pembinaan usia muda terus digenjot Asprov PSSI NTB. Setelah sukses menuntaskan kelompok umur U-13 dan U-15, kini turnamen sepak bola bergengsi Piala Soeratin U-17 NTB resmi digulirkan untuk menyaring bakat-bakat emas dari berbagai daerah.

Gelaran Piala Soeratin U-17 NTB yang dipusatkan di GOR 17 Desember ini diikuti oleh 19 tim. Seluruh kontestan tersebut terbagi ke dalam empat grup.

Grup A dihuni Perslobar, PS Selaparang Raya, Bomber FC, Persidom, dan PS Daygun. Sementara Grup B diisi Perslotim, PS Fatahillah 354, Panser FC, Redwood, serta Bintang Ampenan FC.

Adapun persaingan di Grup C Piala Soeratin U-17 NTB tak kalah panas karena dihuni PS Mataram, Mandalika FC, PSLT, Galaxy FC, dan PS Bima Sakti. Sedangkan Grup D diisi empat tim kuat, yakni Persisum, PS Bintang Kejora, Anzala FC, dan INFA Mataram.

Plt Sekretaris Asprov PSSI NTB Prietia Eko Wardoyo menjelaskan bahwa laga Piala Soeratin U-17 NTB telah bergulir sejak Kamis (3/9). Pada hari pertama, Perslobar menang telak 5-1 atas Selaparang Raya, Bomber FC mengandaskan Persidom 2-0, Perslotim imbang 1-1 lawan PS Fatahillah 354, dan Panser FC membungkam Redwood 2-0.

Persaingan berlanjut pada Jumat (4/9). PS Mataram sukses membantai Mandalika FC 3-0, PSLT menang tipis 3-2 atas Galaxy FC, dan Persisum memetik poin penuh usai mengalahkan Bintang Kejora 1-0.

Lalu pada Sabtu (5/9), INFA Mataram melibas Anzala FC 4-1, PS Daygun menahan Perslobar 1-1, Bomber FC membantai Selaparang Raya 5-1, serta Bintang Ampenan imbang 1-1 kontra Perslotim.

Eko menegaskan, konsistensi Asprov PSSI NTB dalam memutar agenda Piala Soeratin bertujuan untuk menjaga rantai pembinaan pesepak bola muda secara berjenjang. Melalui ajang bergengsi Piala Soeratin U-17 NTB ini, diharapkan muncul talenta-talenta lokal berbakat yang kelak mampu mengharumkan nama daerah di kancah nasional.