Persebaya Bukan Sekadar Klub, Suporter Bagian dari Perjuangan! Pesan Azrul Ananda untuk Bonek

CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda saat Launching Synergy Persebaya di Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8/2026). (Persebaya)
JawaPos.com - CEO Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, menyampaikan sejumlah pesan penting dalam acara Launching Synergy Persebaya.
Tidak hanya berbicara soal persiapan tim, Azrul juga menyinggung pengembangan pemain muda, kondisi ekonomi klub hingga peran suporter dalam perjalanan Persebaya.
Salah satu hal yang disoroti Azrul adalah anggapan bahwa kualitas tim bisa dilihat dari market value pemain. Menurutnya, angka tersebut bukan gambaran utuh mengenai investasi sebuah klub.
Azrul menyebut market value pemain hanya berada di bagian atas sebuah piramida. Di bawahnya terdapat fondasi panjang yang dibangun melalui pengembangan pemain muda, scouting dan berbagai program pembinaan yang membutuhkan investasi besar.
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Persebaya, kata Azrul, tetap menjadikan youth development sebagai salah satu identitas utama klub. Bajul Ijo juga telah membangun sistem scouting sendiri untuk menemukan pemain-pemain potensial yang belum banyak terpantau klub lain di Indonesia.
Sistem tersebut menjadi bagian dari strategi Persebaya untuk terus melahirkan talenta baru, sekaligus membangun kekuatan klub dalam jangka panjang.
Dalam kesempatan yang sama, Azrul juga mengajak Bonek melakukan refleksi mengenai kedisiplinan saat mendukung Persebaya.
Ia mengungkapkan bahwa sejak 2017, klub telah mengeluarkan lebih dari Rp20 miliar untuk membayar denda maupun kerugian potensial.
Azrul kemudian memberikan contoh sederhana mengenai dampak penggunaan flare.
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