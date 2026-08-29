Erick Thohir Sambut Positif League Cup: Duel Klub Super League Vs Championship Akan Lebih Kompetitif

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut positif gelaran League Cup 2026/2027. Turnamen yang mempertemukan klub Super League dan Championship itu dinilai dapat menghadirkan persaingan yang lebih kompetitif sekaligus memberikan tambahan pengalaman bagi klub dan pemain.

League Cup dijadwalkan mulai bergulir pada 3 November 2026 dan berlangsung berdampingan dengan kompetisi liga musim 2026/2027. Turnamen tersebut akan diikuti 36 klub dari dua kasta kompetisi, yang terbagi ke dalam sembilan grup dengan masing-masing berisi empat tim.

Erick menilai pertemuan klub dari dua kasta dapat membuat persaingan semakin menarik. Selain menambah jumlah pertandingan kompetitif, ajang tersebut juga bisa menjadi sarana bagi tim untuk menguji kematangan permainan dan kedalaman skuad.

"Saya mengapresiasi penyelenggaraan League Cup karena turnamen ini mempertemukan klub-klub Liga 1 dan Liga 2 dalam satu panggung kompetisi,” kata Erick dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).

“Ini bukan hanya menambah pertandingan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menguji kematangan dan kedalaman tim-tim Super League menghadapi semangat juang serta determinasi tim-tim Championship," sambungnya.

Menurut Erick, duel antara klub Super League dan Championship berpotensi menghasilkan pertandingan yang sengit. Ia juga melihat kompetisi tersebut dapat memberikan jam terbang tambahan bagi pemain sekaligus menghadirkan variasi tontonan bagi pencinta sepak bola Indonesia.

“Kompetisi seperti ini harus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem sepak bola yang sehat. Klub mendapatkan jam terbang tambahan, pemain memiliki kesempatan berkembang, dan publik memperoleh tontonan yang lebih beragam. Yang paling penting, setiap pertandingan harus dijalankan dengan standar profesional dan sportivitas,” tuturnya.

Di sisi lain, Direktur Utama I.League, Ferry Paulus menyebut League Cup telah dipersiapkan sebagai kompetisi tambahan yang berjalan paralel dengan liga. Kalender musim 2026/2027 pun telah disusun dan diperbarui lebih awal agar klub memiliki kepastian dalam mempersiapkan tim.