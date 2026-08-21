Sumsel United Evaluasi Laga Uji Coba, M Nasuha Sebut Butuh Peningkatan Taktik

JawaPos.com - Sumsel United mulai meningkatkan persiapan menghadapi kompetisi Championship 2026/27 yang dijadwalkan bergulir pada September.

Setelah menjalani sejumlah agenda latihan, tim berjuluk Laskar Juaro mulai menguji penerapan taktik melalui pertandingan uji coba.

Laga melawan tim lokal Oman FC di Palembang, Rabu (19/8) sore, menjadi kesempatan pelatih untuk melihat sejauh mana pemain mampu menjalankan kerangka permainan yang telah disiapkan.

Pelatih Kepala Sumsel United M Nasuha menyebut, pertandingan tersebut memberikan gambaran awal mengenai perkembangan tim.

Menurut dia, para pemain sudah mulai memahami pola permainan yang diinginkan, meski masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi.

“Yang pertama tentu kami ingin melihat sejauh mana seluruh pemain bisa memahami kerangka permainan yang kami siapkan. Dan kami melihat saat uji coba kemarin para pemain sudah mulai mengerti, namun memang masih harus lebih ditingkatkan,” kata Nasuha, Kamis (20/8).

Selain mengevaluasi permainan secara keseluruhan, laga tersebut juga dimanfaatkan untuk melihat perkembangan dua pemain asing Sumsel United.

Nasuha menilai keduanya masih membutuhkan waktu untuk semakin menyatu dengan rekan-rekan setim.