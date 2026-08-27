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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 27 Agustus 2026 | 13.54 WIB

Madura United Tekuk Borneo FC 3-1, Laskar Sape Kerrab Optimis Menatap Super League 2026/2027

Madura United FC mengalahkan Borneo FC Samarinda 3-1 dalam laga uji coba di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (26/8/2026). (Madura United) - Image

Madura United FC mengalahkan Borneo FC Samarinda 3-1 dalam laga uji coba di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (26/8/2026). (Madura United)

JawaPos.com — Madura United FC mengalahkan Borneo FC Samarinda 3-1 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (26/8/2026), dalam uji coba kedua selama pemusatan latihan di Yogyakarta.

Hasil ini menjadi modal positif bagi skuat Jose Gomes untuk mematangkan persiapan sekaligus memburu performa terbaik menjelang Super League 2026/2027.

Madura United Tampil Meyakinkan sejak Awal

Madura United FC langsung menunjukkan permainan positif sejak menit awal pertandingan melawan Borneo FC Samarinda.

Laskar Sape Kerrab mampu mencetak gol dan menjaga permainan tetap kompetitif meski Borneo FC Samarinda memberikan perlawanan.

Pelatih Madura United FC Jose Gomes mengapresiasi performa anak asuhnya sepanjang pertandingan uji coba tersebut.

Menurut dia, tim mampu menjalankan permainan dengan baik sejak laga dimulai hingga pertandingan persahabatan berakhir.

“Saya suka, sejak menit awal, kami main bagus, hingga bisa cetak gol, lalu kami turun sedikit karena Borneo FC punya kualitas juga, ada di papan atas juga musim kemarin,” kata Jose Gomes selepas laga.

Pernyataan tersebut memperlihatkan evaluasi Jose Gomes tidak hanya berfokus pada skor akhir 3-1.

Pelatih asal Portugal itu juga menilai respons tim ketika menghadapi tekanan lawan menjadi bagian penting dari proses persiapan menuju kompetisi resmi.

Editor: Banu Adikara
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