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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 22 Agustus 2026 | 00.36 WIB

Madura United Siapkan TC 10 Hari di Yogyakarta, Borneo FC dan Barito Putera Jadi Lawan Uji Coba

Uji coba Madura United. (istimewa) - Image

Uji coba Madura United. (istimewa)

JawaPos.com - Madura United memanfaatkan pemusatan latihan (TC) selama 10 hari di Yogyakarta untuk mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026/27. 

Tidak hanya fokus pada kondisi fisik, Laskar Sape Kerrap juga menjadikan agenda ini sebagai kesempatan memperkuat taktik dan kekompakan tim.

Selama berada di Yogyakarta, Madura United dijadwalkan menjalani sejumlah pertandingan uji coba.

Beberapa calon lawan berasal dari kasta Super League dan Championship, di antaranya Java United, Borneo FC Samarinda, serta PS Barito Putera.

Manajer Madura United, Umar A. Wachdin, mengatakan pertandingan uji coba menjadi bagian penting dari program TC.

Laga tersebut akan digunakan untuk melihat perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih.

“Rangkaian uji coba ini adalah bekal berharga kami menjelang bergulirnya kompetisi,” ujar Umar.

Menurut Umar, hasil pertandingan bukan menjadi satu-satunya ukuran dalam evaluasi.

Tim pelatih juga akan melihat sejumlah aspek lain, mulai dari koordinasi antarlini, penerapan skema permainan, kondisi fisik, hingga kemampuan pemain dalam menjalankan instruksi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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