Borneo FC Dapat Undian Menarik di AFC Challenge League, Mauro Jeronimo Belum Mau Komentari Lawan

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda mendapatkan hasil undian yang cukup menarik di AFC Challenge League 2026.

Pesut Etam tergabung di Grup D bersama One Taguig FC dari Filipina, Tainan City FC dari Taiwan, serta pemenang babak kualifikasi antara Yangon United FC dari Myanmar dan Ezra FC dari Laos.

Bukan hanya bertindak sebagai peserta, Borneo FC juga dipercaya menjadi tuan rumah Grup D. Seluruh pertandingan grup akan dimainkan di Stadion Segiri, Samarinda, pada 18 hingga 24 Oktober 2026.

Status sebagai tuan rumah tentu memberikan keuntungan tersendiri bagi Borneo FC. Selain tidak perlu melakukan perjalanan jauh, tim juga bisa menjalani persiapan dengan kondisi yang lebih familiar. Dukungan suporter di Stadion Segiri diharapkan menjadi tambahan tenaga bagi skuad Pesut Etam.

Pelatih Kepala Borneo FC, Mauro Jeronimo, memilih tidak terlalu banyak membicarakan calon lawan sebelum mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai kekuatan masing-masing tim.

Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah memastikan tim menjalani persiapan dengan maksimal. Tiga pertandingan di fase grup menjadi fokus utama Borneo FC untuk bisa bersaing dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

"Menurut saya kita harus memainkan tiga pertandingan pertama. Terlepas dari lawannya, kita harus mempersiapkan diri dengan baik," ujar Mauro.

Mauro juga menilai status tuan rumah harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kehadiran suporter Borneo FC di Stadion Segiri diyakini dapat memberikan pengaruh besar terhadap mental pemain selama pertandingan.