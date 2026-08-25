Beckham Putra Sebut Persib Punya Modal Berharga untuk Amankan Tiket Putaran Final ACL Two 2026/2027

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, menyebut timnya memiliki modal berharga jelang menghadapi Manila Digger di babak play-off AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.

Persib Bandung dijadwalkan menjamu wakil Filipina, Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026) mendatang. Laga ini bak partai hidup-mati bagi pasukan Igor Tolic, karena memperebutkan satu tempat di putaran final ACL Two 2026/2027.

Jelang laga krusial tersebut, Beckham menilai persiapan Persib Bandung berjalan baik setelah menjalani pemusatan latihan di Pulau Dewata. Persiapan matang melalui pemusatan latihan tersebut serta menjuarai Dewata Challenge Series 2026 menjadi bekal penting bagi skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

"Persiapan sangat bagus. Kami juga sudah melakukan pemusatan latihan di Bali. Jadi persiapan yang sangat cukup untuk kami menghadapi lawan Manila di tanggal 31. Semoga dengan persiapan di Dewata kemarin menjadi modal kita untuk melawan Manila," kata Beckham, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (25/8).

Persib Bandung juga memiliki pengalaman positif saat menghadapi Manila Digger pada musim sebelumnya. Ketika itu, Pangeran Biru berhasil mengalahkan wakil Filipina tersebut dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung.

Beckham turut berperan dalam kemenangan tersebut melalui assist yang menjadi awal terciptanya gol Uilliam Barros. Pengalaman itu kini menjadi tambahan kepercayaan diri bagi pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut dan rekan-rekannya jelang melawan Manila Digger.

"Harapannya kami bisa menang kembali melawan Manila, karena kami punya hasil yang bagus di musim lalu untuk mengalahkan Manila di kandang. Semoga bisa terulang kembali dan bisa bawa PERSIB lolos ke babak utama ACL 2," tutur Beckham.

Pertandingan melawan Manila Digger nantinya digelar tanpa kehadiran penonton di stadion. Meski demikian, Beckham tetap berharap Bobotoh memberikan dukungan dari luar stadion sekaligus menjadikan situasi tersebut sebagai bahan evaluasi.