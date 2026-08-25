Dihiasi Skuad Mewah, Andre Rosiade Tegaskan Semen Padang FC Wajib Juara Championship 2026/2027

JawaPos.com - Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menegaskan target tinggi timnya pada Championship 2026/2027. Dengan komposisi skuad yang dinilai mumpuni, tim berjuluk Kabau Sirah itu dibebani target untuk merebut gelar juara.

Target tersebut disampaikan Andre Rosiade seusai agenda pengenalan dan launching tim serta jersey Semen Padang FC di Alam Sutera, Tangerang, Banten, Selasa (25/8/2026). Ia menilai komposisi 35 pemain yang disiapkan untuk menghadapi Championship dan League Cup atau Piala Liga sudah cukup untuk membawa Kabau Sirah bersaing di papan atas.

“Ya, kami sudah memenuhi kuota 35 pemain, di mana ada 8 pemain regulasi (pemain U-20) dan 27 non-regulasi. Saya rasa sudah final, cukup skuad hari ini, dan kami yakin dengan skuad kami yang ada, secara di atas kertas seharusnya Semen Padang bisa juara,” kata Andre, Selasa (25/8).

“Tinggal bagaimana tim personel dan tim pelatih meracik sehingga yang di atas kertas juara ini bisa terealisasi di kenyataannya,” lanjutnya.

Meski memasang target juara, Andre memastikan Semen Padang FC tidak akan memandang sebelah mata para pesaingnya. Menurutnya, seluruh peserta Championship memiliki kekuatan dan ambisi yang sama untuk meraih kemenangan.

“Bagi kami seluruh klub yang bertanding di Liga 2 (Championship) ini merupakan kompetitor serius bagi Semen Padang. Jadi kami, bagi kami semua klub sama. Mereka punya semangat yang sama, ingin meraih kemenangan,” tuturnya.

“Dan kami menganggap seluruh klub ada lawan yang berat. Dan untuk itu coach Nil pasti akan memimpin tim ini dengan serius bersama seluruh pemain dan akan menghadapi seluruh tim dengan serius,” tambah Andre.

Semen Padang FC sebelumnya juga telah menjalani sejumlah agenda persiapan untuk menghadapi musim baru. Salah satunya pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta yang ditutup dengan lima pertandingan uji coba, dengan hasil dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang.