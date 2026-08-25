Jakmania Siap Berpesta! Far East Movement Bakal Meriahkan Launching Persija Jakarta di JIS

JawaPos.com - Persija Jakarta menyiapkan sajian spesial untuk menyambut kompetisi Super League 2026/2027.

Bukan hanya memperkenalkan skuad dan jersey terbaru, Macan Kemayoran juga menghadirkan grup musik internasional Far East Movement dalam acara Persija Team, Jersey, dan Sponsor Launch 2026/2027.

Acara tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8/2026). Kehadiran grup musik asal Los Angeles, Amerika Serikat, itu menjadi salah satu daya tarik utama dalam agenda yang disiapkan Persija untuk Jakmania.

Far East Movement dikenal luas melalui musik yang memadukan hip-hop, dance, dan electronic. Grup yang beranggotakan Kev Nish, Prohgress, dan DJ Virman itu pernah meraih kesuksesan besar lewat lagu “Like a G6” yang mencapai posisi puncak Billboard Hot 100 pada 2010.

Selain “Like a G6”, Far East Movement juga dikenal melalui sejumlah lagu seperti “Rocketeer” bersama Ryan Tedder, “Live My Life” dengan Justin Bieber, serta “Turn Up the Love” bersama Cover Drive.

Kehadiran mereka di JIS diharapkan membuat suasana peluncuran Persija musim baru semakin semarak. Acara tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya klub menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi Jakmania.

Dalam agenda ini, Persija akan memperkenalkan jersey terbaru untuk musim 2026/2027. Seragam anyar Macan Kemayoran tersebut kembali hadir bersama adidas yang berstatus sebagai apparel partner klub.

Tak hanya jersey, Persija juga akan memperkenalkan skuad yang bakal bertarung pada musim depan. Sejumlah pemain lama seperti Rizky Ridho, Fabio Calonego, dan Witan Sulaeman akan menjadi bagian dari tim.