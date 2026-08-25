Semen Padang FC Bakal Uji Coba Lawan Klub Super League dan Singapura Jelang Championship 2026/2027

Semen Padang FC luncurkan jersey kandang untuk menghadapi musim 2026/2027 di Tangerang, Banten, Selasa (25/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Semen Padang FC dijadwalkan menjalani dua laga uji coba jelang mengarungi kompetisi Championship 2026/2027.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden Klub, Andre Rosiade, selepas acara peluncuran skuad di Menara Top Food, Tangerang, Selasa (25/8).
“Insyaallah kita masih ada dua kali uji coba lagi,” kata Andre kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Selasa (25/8/2026).
Andre mengungkapkan dua lawan yang dihadapi Semen Padang FC adalah klub Super League dan klub Singapura bernama Hougong United. Hanya saja, ia tidak mengungkap klub Super League yang dimaksud.
Pasalnya, pihak Semen Padang FC masih menunggu kepastian terkait hal tersebut. Tapi yang pasti, Kabau Sirah akan melawan klub top Super League yang telah dijadwalkan pada 2 September 2026.
“Mudah-mudahan dalam satu, dua hari ini kita sudah deal, insyaallah kita sudah deal sebenarnya dengan tim Liga 1, yang lagi top-topnya sekarang, tapi kita lagi tunggu kepastian ya. Untuk uji coba mungkin tanggal 2 karena kan mereka akan bertanding tanggal 5 ya,” ujar dia.
Sementara, untuk pertandingan melawan Hougang United akan diselenggarakan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Sabtu 5 September 2026. Dua uji coba ini sebagai rangkaian akhir sebelum menghadapi Persiraja Banda Aceh di laga pembuka Championship 2026/2027.
“Nah, yang kedua, nah tadi yang kami umumkan kita akan uji coba dengan tim Liga 1 Singapura, Hougang United, Insyaallah. Lalu setelah itu kita akan berangkat ke Aceh untuk melawan Persiraja, insyaallah,” tutur Andre.
Sebagaimana diketahui, kompetisi Championship 2026/2027 dijadwalkan berlangsung pada 12 September 2026. Semen Padang FC tergabung dalam Grup A bersama PSMS Medan, Persiraja Banda Aceh, PSPS Pekanbaru, Sumsel United, Bekasi City, Persikad Depok, PSGC Ciamis, PSIS Semarang, dan Persiku Kudus.
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Jawa Pos
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