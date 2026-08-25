Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.22 WIB

Semen Padang FC Launching Tim untuk Championship 2026/2027, Berkekuatan 35 Pemain

Semen Padang FC luncurkan jersey untuk musim 2026/2027 di Tangerang, Banten, Selasa (25/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Semen Padang FC luncurkan jersey untuk musim 2026/2027 di Tangerang, Banten, Selasa (25/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Klub kasta kedua Championship Semen Padang FC resmi meluncurkan skuad sekaligus jersei anyar untuk Championship 2026/2027. 

Peluncuran tim dan jersey Kabau Sirah berlangsung di Menara Top Food, Alam Sutera, Tangerang, Selasa (25/8).

Semen Padang menyiapkan kekuatan 35 pemain untuk menghadapi Championship dan League Cup atau Piala Liga.

Tim berjulukkan Kabau Sirah itu akan dikomandoi oleh pelatih kawakan Nil Maizar dan didukung legenda sepak bola Indonesia Suhatman Imam sebagai penasihat klub.

“Sudah memenuhi kuota 35 pemain, di mana ada 8 pemain regulasi dan 27 non-regulasi. Saya rasa sudah final, cukup skuad hari ini,” kata Presiden klub Semen Padang FC Andre Rosiade kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Selasa (25/8).

Andre optimistis Semen Padang FC bisa memenuhi target yang telah ditetapkan, yakni merebut gelar juara Championship 2026/2027.

Kabau Sirah banyak diperkuat oleh pemain bintang seperti Stefano Lilipaly, Rezaldi Hehanussa, Ilija Spasojevic, hingga Bagas Kaffa.

“Kita yakin dengan skuad yang ada, secara di atas kertas seharusnya Semen Padang bisa juara. Tinggal bagaimana eh tim personel dan tim pelatih meracik sehingga yang di atas kertas juara ini bisa terealisasi di kenyataannya,” tegas Andre.

Lebih lanjut, Andre menilai persiapan tim menjelang Championship berjalan cukup baik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Terungkap Alasan Semen Padang FC Boyong Mierza Firjatullah, Jebolan Piala Dunia U-17 - Image
Sepak Bola Indonesia

Terungkap Alasan Semen Padang FC Boyong Mierza Firjatullah, Jebolan Piala Dunia U-17

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03.33 WIB

Kesiapan Semen Padang FC Jelang Championship 2026/2027, Nil Maizar: Sudah 75 Persen - Image
Sepak Bola Indonesia

Kesiapan Semen Padang FC Jelang Championship 2026/2027, Nil Maizar: Sudah 75 Persen

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19.52 WIB

Borneo FC Kembali ke Jogjakarta, Buka Pramusim dengan Kemenangan Atas Semen Padang - Image
Sepak Bola Indonesia

Borneo FC Kembali ke Jogjakarta, Buka Pramusim dengan Kemenangan Atas Semen Padang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.33 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore