Semen Padang FC Launching Tim untuk Championship 2026/2027, Berkekuatan 35 Pemain

JawaPos.com - Klub kasta kedua Championship Semen Padang FC resmi meluncurkan skuad sekaligus jersei anyar untuk Championship 2026/2027.

Peluncuran tim dan jersey Kabau Sirah berlangsung di Menara Top Food, Alam Sutera, Tangerang, Selasa (25/8).

Semen Padang menyiapkan kekuatan 35 pemain untuk menghadapi Championship dan League Cup atau Piala Liga.

Tim berjulukkan Kabau Sirah itu akan dikomandoi oleh pelatih kawakan Nil Maizar dan didukung legenda sepak bola Indonesia Suhatman Imam sebagai penasihat klub.

“Sudah memenuhi kuota 35 pemain, di mana ada 8 pemain regulasi dan 27 non-regulasi. Saya rasa sudah final, cukup skuad hari ini,” kata Presiden klub Semen Padang FC Andre Rosiade kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Selasa (25/8).

Andre optimistis Semen Padang FC bisa memenuhi target yang telah ditetapkan, yakni merebut gelar juara Championship 2026/2027.

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Kabau Sirah banyak diperkuat oleh pemain bintang seperti Stefano Lilipaly, Rezaldi Hehanussa, Ilija Spasojevic, hingga Bagas Kaffa.

“Kita yakin dengan skuad yang ada, secara di atas kertas seharusnya Semen Padang bisa juara. Tinggal bagaimana eh tim personel dan tim pelatih meracik sehingga yang di atas kertas juara ini bisa terealisasi di kenyataannya,” tegas Andre.