Hilton Moreira Kembali ke Sidoarjo, Kenang Gol Ikonik dan Makanan Favorit di Deltras FC

JawaPos.com – Wajah Hilton Moreira semringah. Itu terlihat saat dia kembali ke "rumah lamanya", Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Momen itu terjadi pada Sabtu (15/8) lalu.

Tepatnya ketika Deltras FC melakoni uji coba melawan Madura United. Hilton datang sebagai pelatih analis Laskar Sape Kerrab.

“Saya sudah sangat lama tidak ke Sidoarjo. Jadi, saya senang sekali bisa kembali ke sini. Apalagi, Deltras FC adalah klub pertama saya di Indonesia. Saya punya banyak teman dan disukai suporter di sini,” kata Hilton kepada Jawa Pos.

Nama Hilton memang melekat dengan The Lobster.

Dia pernah memperkuat Deltras FC selama dua periode, yakni pada 2005-2006 dan 2007-2008. Selama itu, ada satu momen yang paling diingat oleh pria berdarah Brasil tersebut.

“Saya mencetak gol ke gawang PKT Bontang melalui tembakan first time pada 2007. Gol itu terjadi di menit akhir. Saya langsung berlari ke arah tribun untuk merayakan dengan suporter. Itu luar biasa,” kenangnya. Selain itu, dia juga masih ingat dua makanan favoritnya.

“Selama di Deltras, saya selalu makan nasi goreng dan seafood. Itu yang saya sukai,” ungkapnya.

Meski sudah lama meninggalkan Deltras FC, Hilton punya harapan besar untuk mantan klubnya itu.