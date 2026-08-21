Prediksi Timnas Putri Indonesia vs Yordania: Garuda Pertiwi Pantang Remehkan Semifinal Merdeka Cup

Garuda Pertiwi tampil sempurna di fase grup Srikandi Merdeka Cup 2026. Timo Scheunemann pantang meremehkan Yordania di semifinal. (Dok. PSSI)
JawaPos.com – Garuda Pertiwi tampil sempurna sepanjang fase grup Srikandi Merdeka Cup 2026. Tiga pertandingan disapu bersih dengan kemenangan. Produktivitas mereka juga mengesankan. Sebelas gol berhasil dilesakkan tanpa sekali pun gawang Indonesia kebobolan.
Performa tersebut mengantarkan Garuda Pertiwi sebagai juara Grup A. Namun, catatan impresif itu tidak membuat tim asuhan Timo Scheunemann terlena. Sebab, Yordania sudah menunggu pada semifinal di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, malam ini (21/8).
Yordania melaju sebagai runner-up Grup B dengan catatan sekali menang dan dua kali kalah. Mereka mencetak empat gol sekaligus kebobolan enam kali.
Meski statistik Garuda Pertiwi lebih unggul, Timo memilih tidak menjadikan hasil fase grup sebagai patokan. Perhatiannya justru tertuju pada kondisi pemain. Dia bersyukur tidak ada pemain yang mengalami cedera selama menjalani rangkaian pertandingan.
“Memang kedalaman tim itu tidak sebaik yang saya harapkan karena memang baru dibentuk. Tapi, tidak ada yang cedera itu sesuatu yang sangat positif. Kami berharap tetap seperti itu dalam pertandingan melawan Jordan,” ujar Timo kemarin.
Timo melihat semifinal bukan sekadar pertandingan untuk mengejar tiket final. Srikandi Merdeka Cup juga menjadi bagian dari proses pembinaan pemain muda yang dipersiapkan untuk kebutuhan timnas senior.
“Di kelompok umur ini, karena utamanya pembinaan, mencari pemain, dan membina pemain untuk senior, maka setiap pertandingan itu penting banget. Makanya, kami bisa ke semifinal itu hadiah tersendiri,” jelas Timo.
Karena itu, sambung Timo, pengalaman bertanding di level internasional menjadi bagian penting dari proses tersebut.
“Seperti yang saya bilang dari awal, tujuan saya pribadi adalah lima kali main karena berpikirnya pembinaan nomor satu,” tuturnya.
Namun, Timo memastikan misi pembinaan tidak mengurangi keinginan untuk menang. Semangat kompetitif tetap harus ada ketika Garuda Pertiwi turun ke lapangan.
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Jawa Pos
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