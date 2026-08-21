Prediksi Skor Nottingham vs Leeds United: The Tricky Trees Diunggulkan Menang di Kandang

JawaPos.com — Nottingham Forest diprediksi mengamankan kemenangan tipis 2-1 atas Leeds United pada pekan pertama Premier League 2026/2027 di The City Ground, Sabtu (22/8/2026) pukul 21.00 WIB.

Duel Nottingham Forest vs Leeds United menjadi ujian awal kedua tim yang musim lalu sama-sama finis di papan bawah. Forest mengakhiri musim di posisi ke-16 dengan 44 poin, sedangkan Leeds United berada di peringkat ke-14 dengan 47 poin.

Kedua tim memasuki musim baru dengan target memperbaiki performa setelah perjalanan musim lalu belum memuaskan. Selisih tiga poin tersebut menunjukkan persaingan keduanya masih cukup berimbang.

Nottingham Forest Andalkan Keuntungan Kandang Nottingham Forest racikan Oliver Glasner memiliki modal bermain di kandang untuk menghadapi Leeds United pada pertandingan pembuka.

Dalam lima laga pramusim terakhir, Nottingham Forest sempat kalah dari Sporting CP, Udinese, dan Barcelona. Namun, mereka mampu bangkit dengan mengalahkan Bayer Leverkusen 2-1 serta Brest 2-0.

Kemenangan 2-0 atas Brest pada 16 Agustus 2026 menjadi hasil terbaru sekaligus bekal positif bagi Morgan Gibbs-White dan kawan-kawan sebelum menghadapi Leeds United di hadapan publik The City Ground.

Catatan tersebut memperlihatkan Nottingham Forest mulai menemukan kembali kepercayaan diri menjelang kompetisi resmi.

Dari sisi susunan pemain, Nottingham Forest diperkirakan menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan Matz Sels sebagai penjaga gawang. Morgan Gibbs-White diprediksi beroperasi di belakang Igor Jesus.

Leeds United Datang dengan Modal Positif Leeds United datang dengan performa pramusim yang lebih konsisten. Tim asuhan Daniel Farke mencatat kemenangan atas Sunderland, Liverpool, RB Leipzig, dan Augsburg.