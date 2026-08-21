Shin Tae-yong Yakin Alexander Jeremejeff Jadi Solusi Lini Depan Persija Jakarta

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. (Persija)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menyambut positif kehadiran Alexander Jeremejeff. Dia meyakini striker berkebangsaan Swedia itu dapat menjadi solusi tepat bagi lini depan Persija Jakarta.
Persija Jakarta kembali bergerak di bursa transfer Super League 2026/2027. Teranyar, Macan Kemayoran mengamankan tanda tangan Jeremejeff dengan diikat kontrak selama dua musim ke depan.
Shin Tae-yong mengakui Jeremejeff merupakan striker berkualitas.
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Eks pelatih Timnas Indonesia itu optimistis striker berpostur 192 cm tersebut menjadi solusi yang bagus bagi lini depan Persija Jakarta yang saat ini dinilai kurang tajam.
“Dia adalah seorang striker yang cukup bagus,” tutur Shin Tae-yong dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Jumat (21/8).
“Saya rasa dengan hadirnya Alex, masalah di posisi striker yang dikhawatirkan oleh para pendukung kami dapat teratasi,” ungkap dia.
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Tak ayal jika Shin Tae-yong meyakini Jeremejeff bakal menjadi solusi tepat bagi lini depan Persija Jakarta.
Striker berusia 32 tahun itu memiliki rekam jejak yang cukup mentereng bersama klub-klub sebelumnya.
Pada musim lalu bersama PAOK, Jeremejeff sukses mencetak 10 gol dari 29 penampilan di seluruh kompetisi.
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Jawa Pos
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