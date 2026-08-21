Joao Cancelo Resmi Jadi Pemain Barcelona, Siap Kalahkan Real Madrid dan Jose Mourinho

Joao Cancelo resmi jadi pemain Barcelona. (Joao Cancelo)
JawaPos.com - Joao Cancelo telah resmi dipermanenkan menjadi pemain Barcelona. Ia telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2029.
Bermain bersama Barcelona adalah keinginan Joao Cancelo. Ia mengatakan bahwa ia bakal absen setahun jika tidak bisa bermain untuk tim asuhan Hansi Flick tersebut.
"Dua minggu terakhir sangat sulit, tetapi saya tahu apa yang saya inginkan. Saya tahu saya ingin bermain untuk Barça ; itu satu-satunya tujuan saya, dan saya mencapainya. Terima kasih kepada keluarga dan teman-teman saya. Saya sudah mengatakan bahwa jika bukan di sini, saya akan absen bermain selama setahun," ucapnya.
"Saya selalu senang berada di sini; saya sangat terhubung dengan klub ini, dengan cara Barça memandang sepak bola: menyerang, penguasaan bola. Saya berada di tempat yang saya inginkan," kata Joao Cancelo saat perkenalannya di kantor Spotify Camp Nou yang dikutip dari Mundo Deportivo, Jumat (21/8).
Dengan memiliki pemain berkualitas, Cancelo yakin Barcelona bisa meraih gelar Liga Champions. Untuk itu, Cancelo siap membantu mewujudkan hal tersebut.
"Saya pikir kami berada di jalur yang benar karena kami memiliki pemain berkualitas dan kami akan melakukan segala yang mungkin untuk memenangkan Liga Champions. Saya di sini untuk membantu Barça mencapai tujuannya dan saya pikir rekan-rekan setim saya merasakan hal yang sama," ujar bek timnas Portugal tersebut.
"Kami memiliki grup yang hebat. Saya sangat senang berada di sini; ini adalah impian masa kecil saya, dan kali ini untuk selamanya," tegas Cancelo.
Selain itu, Cancelo juga punya tekad untuk mengalahkan semua lawannya termasuk Real Madrid yang hadir dengan pelatih barunya Jose Mourinho. Bek berusia 32 tahun tersebut mengaku siap menghadapi musim baru.
"Saya termotivasi untuk mengalahkan siapa pun, bukan hanya Real Madrid dan Mourinho, karena saya sangat kompetitif. Saya telah memenangkan banyak pertarungan dalam hidup saya. Kami memiliki tim yang hebat," pungkas Joao Cancelo.
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Jawa Pos
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