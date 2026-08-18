Jelang Championship 2026/27, Fikri Ardiansyah Pastikan Tetap Berseragam Persikad Depok

Fikri Ardiansyah bertahan di Persikad Depok. (Istimewa)
JawaPos.com - Fikri Ardiansyah memastikan dirinya tetap menjadi bagian dari Persikad Depok untuk menghadapi Championship 2026/27. Gelandang tersebut memilih melanjutkan perjalanan bersama klub asal Depok itu karena merasa masih memiliki tanggung jawab yang belum dituntaskan.
Keputusan Fikri untuk bertahan menjadi bagian dari persiapan Persikad menyambut kompetisi musim baru. Setelah menjalani musim sebelumnya bersama tim, pemain tersebut berharap bisa memberikan kontribusi yang lebih besar.
“Saya memilih untuk bertahan di Persikad karena saya merasa tugas saya belum selesai di sini,” kata Fikri.
“Saya ingin memberikan yang lebih baik untuk musim depan dan saya antusias untuk menyambutnya,” lanjutnya.
Keputusan tersebut juga mendapat dukungan dari pelatih kepala Persikad, Achmad Zulkifli. Juru taktik yang akrab disapa Coach Azul itu menilai Fikri memiliki peran penting dalam rencana tim menghadapi Championship 2026/27.
Menurut Azul, Persikad sedang berusaha membangun tim yang lebih kuat untuk menghadapi musim depan. Karena itu, keberadaan pemain yang sudah memahami lingkungan dan karakter tim menjadi salah satu bagian penting dalam proses tersebut.
Baca Juga:PSIM Tak Kejar Hasil di Laga Uji Coba Lawan Persekabpas, Fokus Matangkan Taktik dan Fisik Pemain
“Kami sedang membangun sesuatu yang kuat di sini, dan Fikri akan menjadi bagian penting kami di musim depan,” ujar Coach Azul.
Bertahannya Fikri menjadi kabar positif bagi Persikad yang tengah menyiapkan skuad untuk kompetisi musim 2026/27. Mempertahankan sejumlah pemain dari musim sebelumnya bisa membantu tim menjaga kesinambungan sekaligus membangun kekompakan.
Selain Fikri, Persikad juga masih mempertahankan sejumlah pemain lainnya. Mereka adalah Yudo Safrizal, Imus Wiranda, Nico Sitepu, Faisal Ramadoni, dan Yehezkiel Petra.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!