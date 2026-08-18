Jelang Championship 2026/27, Fikri Ardiansyah Pastikan Tetap Berseragam Persikad Depok

JawaPos.com - Fikri Ardiansyah memastikan dirinya tetap menjadi bagian dari Persikad Depok untuk menghadapi Championship 2026/27. Gelandang tersebut memilih melanjutkan perjalanan bersama klub asal Depok itu karena merasa masih memiliki tanggung jawab yang belum dituntaskan.

Keputusan Fikri untuk bertahan menjadi bagian dari persiapan Persikad menyambut kompetisi musim baru. Setelah menjalani musim sebelumnya bersama tim, pemain tersebut berharap bisa memberikan kontribusi yang lebih besar.

“Saya memilih untuk bertahan di Persikad karena saya merasa tugas saya belum selesai di sini,” kata Fikri.

“Saya ingin memberikan yang lebih baik untuk musim depan dan saya antusias untuk menyambutnya,” lanjutnya.

Keputusan tersebut juga mendapat dukungan dari pelatih kepala Persikad, Achmad Zulkifli. Juru taktik yang akrab disapa Coach Azul itu menilai Fikri memiliki peran penting dalam rencana tim menghadapi Championship 2026/27.

Menurut Azul, Persikad sedang berusaha membangun tim yang lebih kuat untuk menghadapi musim depan. Karena itu, keberadaan pemain yang sudah memahami lingkungan dan karakter tim menjadi salah satu bagian penting dalam proses tersebut.

“Kami sedang membangun sesuatu yang kuat di sini, dan Fikri akan menjadi bagian penting kami di musim depan,” ujar Coach Azul.

Bertahannya Fikri menjadi kabar positif bagi Persikad yang tengah menyiapkan skuad untuk kompetisi musim 2026/27. Mempertahankan sejumlah pemain dari musim sebelumnya bisa membantu tim menjaga kesinambungan sekaligus membangun kekompakan.