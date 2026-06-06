Rosalvo Candido Tutup Perjalanan Karirnya di Sepak Bola Indonesia, Tantangan Baru Menanti di Liga Thailand

JawaPos.com - Rosalvo Candido resmi mengakhiri perjalanannya di sepak bola Indonesia setelah menjalani masa peminjaman yang cukup impresif bersama Persikad Depok pada musim 2026.

Penyerang asal Brasil tersebut dipastikan akan melanjutkan karier profesionalnya di Liga Thailand, sekaligus menutup kiprahnya di kompetisi Indonesia untuk sementara waktu.

Didatangkan dari Persijap Jepara pada bursa transfer pertengahan musim, Rosalvo langsung menunjukkan kualitasnya sebagai ujung tombak berpengalaman.

Kehadirannya memberi warna baru bagi lini serang Persikad yang saat itu tengah berupaya meningkatkan performa tim di paruh kedua kompetisi.

Dalam sembilan pertandingan yang dijalani bersama Persikad Depok, pemain berusia 35 tahun itu berhasil mencatatkan enam gol dan dua assist.

Statistik tersebut menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh dalam skuad Persikad selama masa peminjamannya.

Kontribusi Rosalvo tidak hanya terlihat dari jumlah gol yang dicetak.

Pengalamannya di berbagai kompetisi juga membantu meningkatkan daya saing tim, terutama dalam membangun serangan dan memberikan ketenangan di area sepertiga akhir lapangan.

Sebelum bergabung dengan Persikad, Rosalvo merupakan bagian dari Persijap Jepara. Bersama klub asal Jawa Tengah tersebut, ia tampil dalam 37 pertandingan dan menyumbangkan 11 gol sejak bergabung pada 2024.