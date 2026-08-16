Pramusim Persebaya Berakhir Manis, Rachmat Irianto Soroti Kesalahan Kecil di Lapangan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menutup rangkaian pramusim 2026 dengan kemenangan. Green Force mengalahkan Penang FC dengan skor 1-0 dalam laga International Friendly Game di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (15/8) malam WIB.

Kemenangan tersebut menjadi modal positif bagi Persebaya sebelum menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Namun, bek Green Force, Rachmat Irianto, menilai timnya masih memiliki sejumlah hal yang perlu dibenahi.

Rian, sapaan Rachmat Irianto, melihat pertandingan melawan Penang FC sebagai kesempatan untuk mengukur perkembangan tim.

Menurutnya, laga uji coba tersebut memberikan gambaran mengenai kesiapan Persebaya sebelum memasuki pertandingan resmi.

"Pertandingan ini menjadi pembelajaran penting bagi kami sebelum mematangkan persiapan menghadapi Liga Indonesia. Kami bisa mengukur perkembangan tim saat menghadapi lawan yang bagus," ujar Rian dalam konferensi pers.

Pertandingan berlangsung cukup ketat. Penang FC bahkan harus bermain dengan 10 pemain setelah salah satu penggawanya mendapat kartu merah pada menit ke-58.

Meski unggul jumlah pemain, Persebaya tidak langsung bisa mengendalikan permainan sepenuhnya. Penang FC beberapa kali masih mampu memberikan tekanan dan menciptakan ancaman di lini pertahanan tuan rumah.

Situasi tersebut menjadi salah satu catatan yang diperhatikan Rian. Ia menyebut masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang harus segera diperbaiki sebelum kompetisi bergulir.