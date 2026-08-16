Pramusim Persebaya Berakhir Manis, Rachmat Irianto Soroti Kesalahan Kecil di Lapangan

Pemain Persebaya Rachmat Irianto (kanan) berebut bola dengan Pemain Port FC Issam Abdallah dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menutup rangkaian pramusim 2026 dengan kemenangan. Green Force mengalahkan Penang FC dengan skor 1-0 dalam laga International Friendly Game di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (15/8) malam WIB.
Kemenangan tersebut menjadi modal positif bagi Persebaya sebelum menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Namun, bek Green Force, Rachmat Irianto, menilai timnya masih memiliki sejumlah hal yang perlu dibenahi.
Rian, sapaan Rachmat Irianto, melihat pertandingan melawan Penang FC sebagai kesempatan untuk mengukur perkembangan tim.
Menurutnya, laga uji coba tersebut memberikan gambaran mengenai kesiapan Persebaya sebelum memasuki pertandingan resmi.
"Pertandingan ini menjadi pembelajaran penting bagi kami sebelum mematangkan persiapan menghadapi Liga Indonesia. Kami bisa mengukur perkembangan tim saat menghadapi lawan yang bagus," ujar Rian dalam konferensi pers.
Pertandingan berlangsung cukup ketat. Penang FC bahkan harus bermain dengan 10 pemain setelah salah satu penggawanya mendapat kartu merah pada menit ke-58.
Meski unggul jumlah pemain, Persebaya tidak langsung bisa mengendalikan permainan sepenuhnya. Penang FC beberapa kali masih mampu memberikan tekanan dan menciptakan ancaman di lini pertahanan tuan rumah.
Situasi tersebut menjadi salah satu catatan yang diperhatikan Rian. Ia menyebut masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang harus segera diperbaiki sebelum kompetisi bergulir.
Rian sendiri hanya bermain selama 45 menit. Ia dipercaya tampil sejak menit awal sebelum digantikan Gledson Paixao pada awal babak kedua.
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Jawa Pos
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