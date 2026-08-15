Cedera Lawan Aston Villa, Jordy Wehrmann Absen 3 Bulan Bersama Madura United

Gelandang Madura United Jordy Wehrmann absen 3 bulan usai operasi bahu. (Istimewa)
JawaPos.com - Bintang Madura United, Jordy Wehrmann, harus menjalani operasi bahu kanan akibat cedera melawan Aston Villa. Pemain berdarah Indonesia-Belanda itu pun harus menepi selama tiga bulan bersama Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United.
Jordy Wehrmann mengalami cedera bahu saat memperkuat Indonesia All Star melawan Aston Villa pada laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (1/8) lalu. Cedeera itu diderita saat laga baru berjalan di pertengahan babak pertama.
Madura United bergerak cepat menangani cedera yang dialami gelandang andalannya, Jordy Wehrmann. Hasilnya, gelandang berusia 27 tahun itu mengalami cedera serius pada bahunya dan harus menjalani operasi.
“Setelah melalui beberapa pemeriksaan seperti MRI dan foto Rontgen, ditemukan adanya robekan pada labrum bahu kanan Jordy,” ujar Direktur Madura United, Annisa Zhafarina, dilansir dari laman I.League, Sabtu (15/8/2026).
Annisa mengatakan, laporan dari tim medis, operasi dilakukan untuk memperbaiki jaringan labrum yang mengalami robekan. Proses pembedahan berlangsung aman dan lancar.
“Kondisinya cukup stabil, hanya ada keluhan nyeri wajar pada area luka pascaoperasi. Jordy juga sudah dijadwalkan untuk memasuki program fisioterapi,” jelasnya.
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Pemulihan cedera Jordy Wehrmann diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Pihak Madura United akan terus memantau perkembangan gelandang andalannya tersebut secara berkala.
“Dari tim medis, kami akan pantau dan evaluasi terus-menerus perkembangannya. Kami berharap Jordy bisa pulih dan kembali bergabung bersama tim lebih cepat,” terang Annisa.
Dengan demikian, Jordy Wehrmann dipastikan absen membela Madura United pada awal musim Super League 2026/2027. Skuad Laskar Sape Kerrab dijadwalkan memulai kiprahnya dengan menjamu Persijap Jepara pada 6 September 2026.
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