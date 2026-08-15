14 Pemain Absen, Persib Bandung Siapkan Strategi Hadapi Sabah FC di Bali

Persib Bandung akan menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8). (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8).
Pertandingan ini menjadi bagian dari rangkaian Training Camp Persib Bandung sekaligus kesempatan bagi tim pelatih untuk mencoba sejumlah opsi permainan.
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyadari kondisi skuadnya belum lengkap untuk pertandingan tersebut. Sebanyak 14 pemain dipastikan tidak tersedia.
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Meski begitu, Igor tetap ingin memanfaatkan laga melawan tim asal Malaysia itu sebagai ajang mendapatkan pengalaman bertanding dengan atmosfer internasional.
"Kami tetap bisa menerapkan beberapa opsi permainan di pertandingan ini nanti," ujar Igor Tolic.
Salah satu pemain yang belum akan diturunkan adalah rekrutan anyar Danijel Loncar. Bek tersebut masih membutuhkan waktu untuk menjalani latihan dan beradaptasi dengan permainan tim.
Selain Loncar, tujuh pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama Timnas Indonesia juga belum akan dimainkan.
Igor memilih memberikan waktu istirahat sebelum mereka kembali bergabung dalam pertandingan.
"Danijel masih butuh beberapa kali latihan dan adaptasi. Pemain Tim Nasional juga kami beri waktu istirahat, mungkin di laga kedua nanti kami baru bisa memainkannya," kata Igor.
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Jawa Pos
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