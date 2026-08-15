Persib Bandung dan bank bjb Kembali Berkolaborasi, Siap Bangun Cerita Baru di Musim 2026/27

JawaPos.com - Persib Bandung kembali menjalin kerja sama dengan bank bjb menyambut kompetisi super league musim 2026/2027.

Kolaborasi ini menandai kembalinya bank bjb sebagai Official Banking Partner Persib Bandung. Bagi Persib Bandung, kerja sama ini bukan sekadar hubungan bisnis.

Persib Bandung dan bank bjb memiliki kedekatan yang kuat dengan masyarakat Jawa Barat sehingga kolaborasi keduanya diharapkan bisa memberikan manfaat lebih luas.

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CEO PT Persib Bandung Bermartabat Glenn Sugita mengatakan, kembalinya bank bjb menjadi mitra Persib Bandung mengingatkan pada kerja sama kedua pihak pada 2014.

Saat itu, Persib Bandung berhasil mengakhiri penantian selama 19 tahun untuk kembali menjadi juara kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Namun, Glenn menegaskan bahwa sejarah tersebut tidak hanya untuk dikenang. Pengalaman itu diharapkan menjadi pijakan untuk membangun cerita baru bersama pada musim 2026/2027.

Persib Bandung memasuki musim baru dengan status sebagai juara tiga musim beruntun atau three-peat. Pencapaian tersebut juga membuat klub menambah bintang kelima pada logo.

Meski begitu, Glenn menilai lima bintang bukanlah akhir perjalanan. Persib Bandung tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga standar dan terus berkembang.