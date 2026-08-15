Prediksi Susunan Pemain Persib vs Sabah FC di Dewata Challenge Series: 14 Pemain Absen

JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat 14 pemain saat menghadapi Sabah FC dalam Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (15/8).

Kondisi tersebut membuat pelatih Igor Tolic harus memaksimalkan pemain yang tersedia, termasuk membuka peluang bagi sejumlah pemain muda.

Empat pemain Persib, yakni Dion Markx, Berguinho, Ramon Tanque, dan Luciano Guaycochea, masih dalam pemulihan cedera. Dua pemain muda, Rafi Rasyiq dan Nazriel Alfaro, juga absen karena mendapat panggilan Timnas Indonesia U-20.

Sementara itu, rekrutan anyar Danijel Loncar serta tujuh pemain yang baru pulang dari Timnas Indonesia, yakni Marc Klok, Thom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijnders, Saddil Ramdani, dan Beckham Putra, belum ambil bagian karena mendapat waktu istirahat dari Igor Tolic.

Situasi tersebut membuat Igor harus memutar otak untuk menentukan komposisi terbaik. Juru taktik asal Kroasia itu mengaku tetap memiliki sejumlah opsi untuk menghadapi Sabah FC.

"Kami tetap bisa menerapkan beberapa opsi permainan di pertandingan ini nanti," kata Igor Tolic, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (15/8/2026).

Igor kemungkinan kembali memanfaatkan kedalaman skuad seperti saat Persib menjadi runner-up Piala Presiden 2026. Pemain muda pun berpeluang mendapat kepercayaan, salah satunya Ikhwan Ali Tanamal yang bisa menjadi andalan di sektor sayap kiri.

Igor juga menjelaskan alasan menepikan Loncar dan tujuh pemain yang baru kembali dari Timnas Indonesia. Mereka kemungkinan baru dimainkan pada laga kedua Persib di Dewata Challenge Series 2026.

"Danijel masih butuh beberapa kali latihan dan adaptasi. Pemain Tim Nasional juga kami beri waktu istirahat, mungkin di laga kedua nanti kami baru bisa memainkannya," terangnya.