Super League 2026: Persija dan Sponsor Lama Bersinergi Kembali

Persija Jakarta kembali berkolaborasi dengan salah satu sponsornya, Se'Indonesia. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta melanjutkan kolaborasi strategis dengan salah satu sponsornya jelang mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Kesepakatan itu dituangkan melalui acara Penandatanganan Piagam Kerja Sama di Persija Galeri, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2026).
Salah satu sponsor yang dimaksud adaldah Se’Indonesia. Setelah pertama kali bekerja sama pada musim 2025/2026, kini kedua pihak sepakat untuk melanjutkan kolaborasinya. Tak tanggung-tanggung, kerja sama kedua pihak akan berlanjut selama dua musim ke depan, yakni musim 2026/2027 dan 2027/2028.
Dalam acara kolaborasi tersebut, hadir sejumlah petinggi dari kedua pihak seperti Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca dan CEO dan Co-Founder Se'Indonesia, Rinaldi Dharma Utama.
Bagi Persija Jakarta, keberlanjutan kerjasama ini sangat spesial. Mohamad Prapanca berharap, perpanjangan kerjasama ini bisa memberikan dampak positif untuk Macan Kemayoran - julukan Persija.
"Kami menyambut baik kepercayaan Se’Indonesia untuk kembali berjalan bersama Persija dalam dua tahun ke depan. Kami optimistis kolaborasi kami bisa memberikan efek positif yang lebih luas lagi bagi ekosistem Persija,” kata Prapanca dalam jumpa pers di Persija Galeri, Jakarta pada Jumat (14/8/2026).
Perpanjangan kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru untuk para penggemar, khususnya the Jakmania. Prapanca ingin kerja sama ini membawa Persija Jakarta lebih dekat dengan kelompok suporter kebanggaan mereka.
Sementara, bagi Se'Indonesia, keberlanjutan kemitraan ini merupakan komitmen untuk mendukung perkembangan olahraga di Indonesia. Rinaldi Dharma Utama berharap, pihaknya bisa tumbuh bersama Persija dan memberikan dampak positif untuk olahraga Indonesia terkhusus sepak bola.
“Melalui kolaborasi ini, kami berharap Se’Indonesia dan Persija dapat terus tumbuh bersama sekaligus turut mendorong kemajuan sepakbola Indonesia,” ujar Rinaldi.
Dengan kerja sama ini, logo Se'Indonesia dipastikan akan kembali terpampang di jersey teranyar Persija Jakarta. Posisinya tidak akan berubah, di mana logo tersebut akan tetap berada di bagian pundak.
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