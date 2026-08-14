Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 14 Agustus 2026 | 22.00 WIB

Stjepan Loncar Nikmati Tempaan Fisik Bersama Persija selama TC di Thailand

Pemain Port FC Bruno Moreira berebut bola dengan Pemain Persija Stjepan Loncar dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7). (Riana Setiawan/Jawa Pos) - Image

Pemain Port FC Bruno Moreira berebut bola dengan Pemain Persija Stjepan Loncar dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7). (Riana Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Pemain Persija Jakarta Stjepan Loncar mengaku menikmati tempaan fisik selama mengikuti pemusatan latihan di Thailand bersama timnya.

Stjepan Loncar, pemain yang berasal dari Bosnia dan Herzegovina itu, mengakui sesi latihan di Thailand sangat berat. Namun dia menikmati semua prosesnya demi persiapan sempurna tim menuju musim baru 2026/27.

“Latihan di Thailand ini sangat keras. Sebab, kami ada dua sesi latihan. Pagi hari latihan di gym, dan sekarang latihan yang bagus dengan sprint, penguasaan bola, dan beberapa skema polygon. Jadi sangat berat. Kami masih dalam tahap persiapan, jadi memang harus keras,” kata Loncar, dikutip dari laman resmi Persija dilansir dari Antara.

Persija menjalani pemusatan latihan di Thailand dari Senin lalu sampai 23 Agustus. Sang pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan selama di sana timnya digembleng aspek fisik.

Selain itu, ada juga aspek taktik yang ditingkatkan setelah Persija tak sempat mengasah aspek ini karena mendadak mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Sebelumnya, Macan Kemayoran berencana menurunkan tim Elite Pro Academy (EPA) U20 di Piala Presiden 2026 karena jadwal semula adalah tim senior akan berangkat ke Thailand lebih awal tanpa mengikuti turnamen pramusim tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Loncar mengapresiasi manajemen dan tim pelatih yang telah menyiapkan program ini dengan baik. Dia menyambut positif rangkaian pertandingan uji coba yang akan digelar pada pekan depan.

“Sangat bagus, dari awal semuanya bagus. Lapangannya sangat bagus, jadi kami menikmatinya. Kami punya, saya rasa, 12 hari lagi di sini untuk mempersiapkan diri dan melakukan yang terbaik di pemusatan latihan. Minggu depan kami juga ada dua pertandingan uji coba (preparation games), jadi kami harus mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik,” ucap Loncar.

Persija akan memulai musim baru pada 5 September ketika bermain tandang melawan Borneo FC pada pukul 19.00 WIB.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Latihan Ganda di Thailand Bikin Stjepan Loncar Kelelahan, Persija Siap Tempur! - Image
Sepak Bola Indonesia

Latihan Ganda di Thailand Bikin Stjepan Loncar Kelelahan, Persija Siap Tempur!

Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.57 WIB

Persija Jakarta Fokus di Thailand, Target Jelas: Saatnya Juara Super League! - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta Fokus di Thailand, Target Jelas: Saatnya Juara Super League!

Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.35 WIB

Persija TC di Thailand, Fokus Shin Tae-yong Cegah Cedera Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija TC di Thailand, Fokus Shin Tae-yong Cegah Cedera Pemain

Jumat, 14 Agustus 2026 | 00.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore