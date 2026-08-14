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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01.00 WIB

Persija Perketat Kedisiplinan di Thailand, Shin Tae-yong Soroti Waktu Istirahat Pemain

Shin Tae-yong memberikan prioritas khusus terhadap kedisiplinan hingga waktu istirahat pemain selama TC di Thailand. (Persija) - Image

Shin Tae-yong memberikan prioritas khusus terhadap kedisiplinan hingga waktu istirahat pemain selama TC di Thailand. (Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menyambut Super League 2026/2027 melalui training camp (TC) di Thailand.

Selain meningkatkan kondisi fisik dan pemahaman taktikal, Macan Kemayoran juga menaruh perhatian besar terhadap kedisiplinan pemain selama menjalani pemusatan latihan.

Program latihan di Thailand berlangsung cukup padat. Para pemain menjalani dua sesi latihan setiap hari dengan materi yang berbeda. Latihan pagi difokuskan pada peningkatan kondisi fisik, sedangkan sesi sore digunakan untuk mengasah aspek taktikal.

Pembagian program tersebut dilakukan agar persiapan tim berjalan lebih maksimal. Pemain tidak hanya dituntut memiliki stamina yang baik, tetapi juga harus memahami skema permainan yang sedang dibangun oleh tim pelatih.

Di tengah jadwal yang cukup intens, waktu istirahat menjadi bagian penting dari program TC. Arlyansyah Abdulmanan dan kawan-kawan harus mampu memanfaatkan waktu jeda dengan baik agar tubuh memiliki kesempatan untuk melakukan pemulihan.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menilai para pemain sejauh ini sudah mampu memahami tanggung jawab tersebut. Menurutnya, kebebasan yang diberikan kepada pemain tetap berjalan dalam koridor kedisiplinan.

“Menurut saya, para pemain kami sekarang sudah memahami disiplin dalam kebebasan yang diberikan. Jadi mereka menjalankannya dengan sangat baik,” kata Shin Tae-yong.

Bagi Shin, kebebasan bukan berarti pemain bisa mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan selama TC. Setiap pemain tetap harus mengetahui kapan waktunya bekerja keras dan kapan harus beristirahat.

Hal tersebut menjadi semakin penting karena intensitas latihan yang diberikan cukup tinggi. Jika waktu pemulihan tidak dimanfaatkan dengan baik, kondisi fisik pemain bisa terganggu dan berdampak pada kemampuan mereka mengikuti program berikutnya.

Editor: Edi Yulianto
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