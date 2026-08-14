TC di Thailand Bareng Persija Jakarta, Stjepan Loncar Nikmati Genjotan Fisik

JawaPos.com - Pemain Persija Jakarta Stjepan Loncar mengaku menikmati tempaan fisik selama mengikuti pemusatan latihan di Thailand bersama timnya, dikutip dari ANTARA.

Loncar, pemain yang berasal dari Bosnia dan Herzegovina itu, mengakui sesi latihan di Thailand sangat berat, namun ia menikmati semua prosesnya demi persiapan sempurna tim menuju musim baru 2026/27.

“Latihan di Thailand ini sangat keras. Sebab, kami ada dua sesi latihan. Pagi hari latihan di gym, dan sekarang latihan yang bagus dengan sprint, penguasaan bola, dan beberapa skema polygon. Jadi sangat berat. Kami masih dalam tahap persiapan, jadi memang harus keras,” kata Loncar, dikutip dari laman resmi Persija, Kamis.

Persija menjalani pemusatan latihan di Thailand dari Senin lalu sampai 23 Agustus. Sang pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan selama di sana timnya digembleng aspek fisik.

Selain itu, ada juga aspek taktik yang ditingkatkan setelah Persija tak sempat mengasah aspek ini karena mendadak mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Sebelumnya, Macan Kemayoran berencana menurunkan tim Elite Pro Academy (EPA) U20 di Piala Presiden 2026 karena jadwal semula adalah tim senior akan berangkat ke Thailand lebih awal tanpa mengikuti turnamen pramusim tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Loncar mengapresiasi manajemen dan tim pelatih yang telah menyiapkan program ini dengan baik. Ia pun menyambut positif rangkaian pertandingan uji coba yang akan digelar pada pekan depan.

“Sangat bagus, dari awal semuanya bagus. Lapangannya sangat bagus, jadi kami menikmatinya. Kami punya, saya rasa, 12 hari lagi di sini untuk mempersiapkan diri dan melakukan yang terbaik di pemusatan latihan. Minggu depan kami juga ada dua pertandingan uji coba (preparation games), jadi kami harus mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik,” ucap Loncar.