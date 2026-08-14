Shin Tae-yong Gembleng Persija di Thailand, Fabio Calonego Langsung Bidik Juara Super League

JawaPos.com - Persija Jakarta sedang ditempa Shin Tae-yong di Thailand dengan satu target besar: juara Super League 2026/2027. Gelandang Fabio Calonego memastikan seluruh pemain memiliki tujuan yang sama saat menjalani TC selama 13 hari tersebut.

TC tersebut menjadi salah satu fase penting bagi Persija untuk membangun fondasi tim. Shin Tae-yong menitikberatkan latihan pada peningkatan fisik sekaligus pematangan taktik sebelum kompetisi musim baru bergulir.

Persija menjalani TC di Thailand selama 13 hari, mulai 10 hingga 23 Agustus 2026. Bagi Calonego, kesempatan tersebut juga menjadi momentum bagi para pemain untuk membangun chemistry setelah menjalani berbagai agenda persiapan.

“Training camp ini adalah hal yang sangat positif. Periode ini menjadi momen penting bagi kami untuk saling mengenal lebih jauh, membangun chemistry, dan yang terpenting, meningkatkan level performa kami sebagai sebuah tim,” kata Calonego dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Calonego menegaskan keseriusan skuad Macan Kemayoran selama berada di Thailand. Menurut dia, seluruh proses yang dijalani tim diarahkan untuk mencapai satu sasaran pada musim depan.

“Saya yakin setiap anggota tim memiliki pemikiran dan tujuan yang sama. Semuanya demi satu target utama, yaitu meraih gelar juara di akhir musim,” tegasnya.

Bagi Calonego secara pribadi, TC juga menjadi kesempatan untuk mengejar perkembangan lebih cepat. Gelandang asal Brasil tersebut ingin meningkatkan kondisi fisik sekaligus memahami filosofi permainan yang diterapkan Shin Tae-yong.

“Tujuan utama saya adalah untuk terus berkembang setiap hari di training camp ini, dalam setiap sesi latihan. Saya ingin terus meningkatkan kemampuan fisik maupun taktis serta memahami filosofi pelatih secepat mungkin agar saya dapat memberikan kontribusi yang semakin besar bagi tim,” ucap pemain asal Brasil itu.

Calonego sendiri sudah menjadi bagian penting dari Persija sejak musim lalu. Pemain berusia 29 tahun tersebut melanjutkan kariernya bersama Macan Kemayoran setelah klub memperpanjang kontraknya untuk dua musim.