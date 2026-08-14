Oscar Bruzon Bawa Filosofi Baru ke BhayangkaraFC, Persaingan Super League Makin Ketat

Oscar Bruzon bawa filosofi baru untuk Bhayangkara FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih anyar Bhayangkara FC Oscar Bruzon, mulai membawa perubahan dalam permainan tim jelang menghadapi kompetisi Super League 2026/27.
Pelatih asal Spanyol Oscar Bruzon perlahan menanamkan filosofi dan pendekatan taktik yang berbeda ke Bhayangkara FC dibandingkan musim super league sebelumnya.
Oscar Bruzon mengaku mendapat respons positif dari para pemain selama proses latihan. Menurut dia, skuad Bhayangkara FC mampu beradaptasi dengan ide permainan yang mulai diterapkan dalam beberapa sesi terakhir.
“Saya merasa para pemain menerapkan ide-ide yang kami bawa. Ada cukup banyak perubahan dari gaya permainan tahun lalu. Para pemain menyesuaikan diri dengan baik, dan latihan secara bertahap semakin intens,” ujar Bruzon.
Perubahan tersebut tentu membutuhkan proses. Karena itu, Bruzon tidak ingin terburu-buru menilai keberhasilan sistem yang diterapkannya hanya berdasarkan sesi latihan.
Laga uji coba yang akan dijalani Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam masa persiapan menjadi kesempatan penting bagi sang pelatih.
Pertandingan tersebut akan digunakan untuk melihat sejauh mana para pemain mampu menerjemahkan konsep yang diberikan ke dalam situasi pertandingan.
Bagi Bruzon, adaptasi pemain menjadi salah satu kunci sebelum kompetisi resmi dimulai.
Dia ingin timnya semakin terbiasa dengan tuntutan permainan yang diterapkannya sehingga mampu tampil konsisten ketika Super League 2026/27 bergulir.
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Jawa Pos
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